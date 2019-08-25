【825荃葵青遊行】葵芳站關閘起衝突　譚凱邦助理被拘捕

今午，民間自發籌組荃葵青大遊行。港鐵則再次以有公眾活動進行為由，於下午一時半起，關閉荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站。事件觸發市民不滿，到場理論。荃灣區議員譚凱邦助理疑在拍攝期間，被警察拖入葵芳站拘捕，譚更指助手當時被打至滿口鮮血後失蹤。

大批警員將記者驅離，隨即拉閘關閉葵芳站。（歐嘉樂攝）

下午兩時許，譚凱邦在葵芳港鐵站與港鐵職員討論開站事宜，其助理一直幫手拍live。他表示數米外的助理突然被警察按在地上，再拖入葵芳站內打。現場圖片及影片截圖所見，當時有一名男子被多名警員制服在地上。

譚凱邦轟警察濫捕又不放人，而自己亦受傷。「是否著黑衫是原罪？」他指，當時已大聲強調被捕者為其助理，質疑警方只因助理身穿黑衣而被拘捕。

譚凱邦在葵芳港鐵站與港鐵職員討論期間，其助手突被警方拘捕。（余睿菁攝）

在場大批市民指救護車到場，要求港鐵開閘，惟無人應門。在場市民指，「助理咩都無做就被捕」。市民一度嘗試自行拉起閘門不果。

在場大批市民要求港鐵開閘，讓救護員入站內救援。（余睿菁攝）

最終，港鐵站職員開閘讓救護員入內。惟救護員指，站內並無發現傷者。該救護員解釋，曾聯絡港鐵及警方，惟對方指「已無這位人士」。救護員最終轉交了葵芳港鐵站站長的辦公電話予譚凱邦，指港鐵站職員稱有事可向站長查詢。惟譚凱邦即場致電相關電話，未有人接聽。其助理至截稿前仍去向未明。