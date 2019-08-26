【逃犯條例】無線新聞報道示威字幕出錯　 通訊局收 13 宗投訴

前日（24日）九龍灣德福廣場發生警民衝突，速龍小隊一度與示威者口角，無綫新聞片段拍攝到有速龍小隊斥示威者是「乞丐、垃圾、社會敗類」，但新聞部錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」。通訊事務管理局辦公室今(26日)指，至今共收到 13 宗有關該新聞報道的投訴。

通訊事務管理局自6月至7月中收到大概13,000宗涉及無綫的投訴，主要涉及《逃犯條例》修訂和其他有關事件的新聞報道。（資料圖片）

無綫新聞前日(24日)六時晚間報道有關九龍灣德福廣場警民衝突片段時，影片中速龍小隊一度與示威者口角，有速龍小隊成員籲示威者不要破壞公物，又斥示威者是「乞丐、垃圾、社會敗類」，惟電視台錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」，及後在晚上10時許更正回正確字幕，即：「你們這班乞丐、垃圾、社會敗類」。

有部分人質疑無綫新聞做法有誤導成分，不過亦有人認為是無心之失。通訊事務管理局辦公室今(26日)回覆指，就無綫電視有關新聞報道共收到 13 宗投訴。

近年無綫新聞不斷被外界質疑內容偏頗，無綫新聞部的前線記者屢次在集會現場被示威者針對，通訊事務管理局自6月至7月中收到大概13,000宗涉及TVB的投訴，主要涉及《逃犯條例》修訂和其他有關事件的新聞報道。