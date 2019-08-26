【政壇諸事町】與鍾國斌入境美國被誤當夫妻　葉劉：好尷尬

自由黨黨魁鍾國斌和新民黨主席葉劉淑儀及四名泛民議員月中應國務院邀請訪美，其中與四名國會議員會面。葉劉淑儀今天總結行程，她在記者會後大爆訪美笑料，稱在德洲機場過境時，入境人員誤把69歲的葉劉和55歲的鍾國斌當成夫婦，並把葉劉的女助手當成二人的12歲女兒，葉劉笑說：「我哋真係好尷尬」。

兩名到美國出訪的建制派議員被德州機場入境人員誤認是夫婦，並稱二人為鍾生、鍾太。（吳倬安攝）

葉劉淑儀今天與鍾國斌召開記者會，總結訪美行程。她在記者會後與記者分享訪美趣事，稱二人經過德州機場過境時，入境人員誤把她和鍾國斌當成夫婦，稱呼二人為鍾生、鍾太，並把葉劉的女助手當成她們的12歲女兒，葉劉隨即解釋：「no!no!no!We are collegues（不是！我們只是同事。）」葉劉笑言：「我哋真係好尷尬」。

問及對香港人過境中國時被檢查電話有何看法，葉劉指每個國家都有自己的入境手續和程序，又稱自己因一宗交通意外，每次過境美國都被帶到房間問話。

2003年辭去保安局局長一職、其後負笈美國的葉劉表示，她初到美國時，「唔係好識搭美國車」，有一次不小心撞到一輛停泊在路邊的私家車的車尾，當時她未有留下字條予該名車主，其後她到警局就事件報警，而事後車主到警局投訴，當地警方無檢控她，但把案件列作「hit and run （不顧而去）」處理。

葉劉表示，此事件令她每次過境時，都被帶到房間問話半小時，入境人員都會問她是否仍記得這宗交通意外，其後才放行。葉劉又表示，是次訪美前，已向美國駐港總領事反映事件，她在香港政府協助下申請入境禮遇，以公幹為由而豁免入境問話。