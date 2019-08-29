【逃犯條例】網民遍地開花放映會　逾百人聚集中環碼頭

反《逃犯條例》修訂的風波持續，有網民發起今（29日）晚舉行「遍地開花放映會」，播放曾提名奧斯卡最住紀錄的紀錄片《Winter On Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），放映地點涵蓋港島、九龍、新界。

曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》。(電影海報)

中環碼頭放映會

【2015】前立法會議員姚松炎稱，香港局勢的走向與電影情節發展越來越相近。他認為烏克蘭前總統亞努科維奇當年做錯的四件事，即政治問題沒有以政治解決、以濫用警力、瘋狂拘捕、毆打示威者等方式鎮壓和平示威，及派遣卧底激化衝突等行徑，已經在香港出現。而亞努科維奇當時通過獨裁法律如禁止示威及蒙面，亦隨著政府研究引用緊急法，及建制派倡議蒙面法，證明林鄭月娥逐漸步亞努科維奇後塵。他認為，落實真普選是五大訴求中最重要的，因為政府可以安排建制派進入獨立調查委員會。

【20:16】協助放映會的地區組織「離島連線」成員放映會後，借用片中烏克蘭抗爭者的口號「榮耀屬於烏克蘭，榮耀屬於英雄」，向在場市民表示「榮耀屬於香港人」，市民隨即報以掌聲。離島連線梁國豪又指，放映會原打算在大澳舉行，但遭受打壓，連社區會堂都不敢借出場地，故今次放映會在中環碼頭舉行。

【20:06】紀錄片播放完畢。

【20:00】中環碼頭的放映會，約有200多名市民出席。其中不少人是上班族裝束，也有在附近開設街站的地區組織「離島連線」成員表示，有長州街坊到場。

播映會氣氛大致平靜。連日來連濃牆撐警份子襲擊市民事件頻生，今日民陣召集人岑子杰和元朗遊行的發起人鍾健平相繼遇襲，惟今日的放映會未見有人挑釁。

參加放映會的市民都緊盯投影幕，專心觀賞描述2014年烏克蘭親歐派示威運動的紀錄片。當畫面播放烏克蘭特種兵毆打示威群眾，及在高處持槍狙擊群眾畫面時，有人連聲耳語道，「真係同香港好似」。

【18:40】放映會開始後，人數開始增加，聚集觀看影片的人數，很快接近200人，有人席地而坐，也有人圍站在投影幕兩旁。

【18:30】放映會開始，現場聚集了近百人。

《Winter On Fire》(凜冬烈火：烏克蘭自由之戰)是一部於2015年由Netflix推出的紀錄片，片中紀錄了烏克蘭2013年冬天發生的親歐盟示威運動，並曾提名奧斯卡最佳紀錄片。

部分放映會地點及詳情如下(網上資料)： 【港島】華富商場對面行人路 時間：20:15 【港島】香港仔中心噴水池 時間：20:00 【港島】中環7號及8號碼頭中間位 時間：18:30 【港島】太古站C出口 時間：20:00 【港島】銅鑼灣東角行人專區 時間：20:00 【港島】柴灣公園連儂牆 時間：20:00 【九龍】深水埗站D出口 時間：19:30 【九龍】土瓜灣牛棚藝術村 時間：20:00 【九龍】美孚萬事達廣場對出橋底 時間：20:00 【九龍】旺角塘尾道永利工業中心901室 時間：19:30 【九龍】九龍灣彩霞道休憩處 時間：20:30 【新界】葵芳站D出口 時間：19:00 【新界】西貢市中心 時間：20:00 【新界】荃灣廣場對出空地 時間：20:00 【新界】天水圍銀座廣場 時間：20:00 【新界】上水北區大會堂門口空地 時間：19:30 【新界】屯門良景巴士站旁 時間：21:00 【新界】青衣泳池出口空地 時間：20:00

港九新界各區今晚將有不同的街坊自發，在今晚舉行《Winter_On_Fire》放映會。(資料圖片/魯嘉裕攝)

另民陣召集人岑子杰今午（29日）在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，獲身邊友人保護，其朋友受傷送院治理。岑子杰晚上於尖沙咀警署會見記者。《香港01》直播他講述遇襲經過。

岑子杰遇襲後見記者

【19:15】岑子杰稱，今早被兩名帶飛虎隊頭套，深膚色的人士襲擊。其後有市民在12時55分報警，約1時15分抵達，因此約有20分鐘時間沒有警察。但警察出現後亦有積極、認真搜證。他估計施襲人士希望透過暴力行徑，襲擊願意露面的人士，製造恐懼。