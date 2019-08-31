【831遊行】防暴籲同袍：我哋有人準備做嘢　示威者指有人阻離開

8.31遊行在政府總部外夏愨道演變為激烈衝突。有人向警方投擲燃燒瓶，防暴警察則發射催淚彈及推進到政總外清場。《香港01》記者在一隊約30人的防暴警察防線後方，聽到有人開大聲公呼籲同袍「我哋希望對家返嚟」，又表示「我哋有人準備做緊嘢嘅」，並著同袍注意安全。 有現場示威者則表示，在衝突前線遇到2名30多歲男子，只配戴豬嘴防毒面具，對方拉著他和其他年輕人，叫他們「唔好走」，又有主動衝擊行為。

有從衝突前線返回的示威者，稱親身見到有30多歲的黑衣人，拉住他和年輕示威者，叫其「唔好走」。（莊恭南攝）

記者傍晚6點20分左右，在夏愨道靠近遠東金融中心旁遇到數十名防暴警員。防暴警員背對記者，期間有人用咪向同袍表示：「我哋希望對家返翻黎！」至少三次，緊接著又稱：「我哋準備有人做緊嘢」，並叫同袍小心安全。

其後一名防暴裝束、較年長的警員，從該隊防暴警員中走過去，又以命令口吻叫令兩名較年輕警員跟隨他，到海富中心後巴士站查看情況。

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記者詢問較年長警員早前的說話有何意思，對方沒有正面回應，僅稱「聽唔到」、「你問返佢哋」及「我哋行動緊」。而有從衝突前線返回的示威者，則表示親身見到有30多歲的黑衣人，拉住他和年輕示威者，叫其「唔好走」。

該示威者又指，事發哋點在立法會示威區，懷疑兩人並非「自己友」，因留意到對方不叫口號，只是叫人衝，並首先丟過汽油彈，但迅速退後。