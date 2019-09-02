【DQ覆核】倡議民主自決不能參選　湯家驊：料此原則不應再有爭議

香港眾志成員周庭去年報名參加立法會港島區補選，遭選舉主任裁定她不擁護《基本法》，提名無效，周庭及後提出選舉呈請。高院今天（2日）頒下判詞，指選舉主任未有給予回應的機會，裁定周庭勝訴。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今天（2日）回應事件，指案件裁決確認除了參選人需簽署人確認書，亦需令選舉主任信納參選人確是真心誠意擁護《基本法》和效忠特區，又指任何倡議港獨或民主自決者皆不符合憲法要求而不能參選，形容「相信這原則今後不應再有爭議了」。

香港眾志成員周庭去年報名參加立法會港島區補選，遭選舉主任裁定她不擁護《基本法》，提名無效。（資料圖片/盧翊銘攝）

湯家驊在facebook發文指，處理周庭一案的法官，是繼處理2016年立法會選舉新界西參選人陳浩天選舉呈請案的法官，確認參選人必須除簽署確認書外，亦需令選舉主任信納參選人確是真心誠意擁護《基本法》和效忠特區。

他續出，任何倡議港獨或民主自決者皆不符合憲法要求而不能參選，「相信這原則今後不應再有爭議了」。

法官在陳浩天一案在判詞清晰地說明，選舉主任必須掌握使人信服、明確的證據，證明參選人不會真誠擁護《基本法》，才能拒絕他們參選。選舉主任亦應該在取消參選人的資格前，給予他們作出回應的機會。