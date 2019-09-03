【政圈風聲】區諾軒暫保議席僅一個可能性　補選戰充滿政治考量

香港眾志成員周庭去年報名參與立法會港島區補選，但被選舉主任鄧如欣裁定提名無效。高等法院昨日（2日）頒下判詞，裁定周庭勝訴，但同區當選的區諾軒同時被裁定當選不妥當，或會觸發補選。 根據《立法會條例》，究竟這次補選會否進行，就要視乎區諾軒會否提出上訴，但若提出上訴，或會予人感覺是為了保住議席，變相與上訴得值的香港眾志周庭「打對台」；另一方面，以往政府敗訴，通常都會提出上訴，惟無論法理抑或政治上，政府都有不少理由不進行上訴。

一石擊起千重浪，今次周庭選舉呈請得值，主因是選舉主任未有查問其政治立場便取消其參選人資格。周庭形容今次為「慘勝」，惟有政界中人直言，今次技術上周庭得值，實際上是政府勝訴。因為周庭今次上訴成功，同時令其替補人選、現任民主派立法會議員區諾軒的議席有機會出缺，相反政府方面，如行政會議成員湯家驊所言，案件裁決確認除了參選人需簽署人確認書，亦需令選舉主任信納參選人確是真心誠意擁護《基本法》和效忠特區，又指任何倡議港獨或民主自決者皆不符合憲法要求而不能參選。

換言之，客觀來說，周庭上訴得值，不僅極可能最終導致區諾軒喪失議席，令民主派在立法會版圖縮小，還變相鞏固選舉主任DQ「自決派」候選人的法理基礎，可謂「雙重損失」。

至於如何能延長區諾軒的議席壽命，目前似乎只有一個途徑。根據《立法會條例》第72條，議員被裁定並非妥為選出時出現的情況，除非他自己就裁決提出上訴，否則其議席將於上訴期限完結，即14個工作天後不保。惟他是替補周庭出選，如今周庭勝訴，若區諾軒上訴，難免會被指是為了保住議席才作出技術性上訴。

而政府方面，無論是否提出上訴，也不影響區能否延長議席壽命，所以，會否提上訴，有指考慮面主要技術上推翻原判，以及會否左右年底區選選情等政治考慮。

不過從法律技術層面考慮，亦眾說紛紜。有指港府其實難以推翻原判，因為有關判決對程序公義（procedural justice）的說明，即無論如何，應給予參選人機會解釋，結論相當清晰，難以反駁；另一方面有人指，政府過往敗訴鮮有不上訴，如今次上訴得直，可增加選舉主任日後行事的彈性，即毋須詢問目標候選人，便可裁定選舉資格無效，絕對有利港府行政方便。

至於政治考慮，最直接的莫過於年底區選的考量，若港府不提上訴，區諾軒議席出缺後，當局便需考慮是否舉辦補選，但若辦補選，會否炒熱政治氣氛，令建制派本已不妙的選情更加雪上加霜？一場任期只有半年多的立法會港島區補選，仍充滿變數。