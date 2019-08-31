【逃犯條例】譚文豪涉阻差辦公被捕　今午獲准保釋　批警政治計算

警方昨日在一天內拘捕多名社運人士及立法會議員，指他們在反修例示威衝突涉嫌參與非法集結、襲警和阻差辦公等。遭警扣留逾10小時後，公民黨譚文豪今午（31日）4時許獲准保釋，10月頭要回警署續保。 他批評警方刻意在昨日拘捕他，明顯是政治計算，希望嚇怕香港人，又形容香港出現種種大搜捕及「篤灰」文化，猶如「新文革」。

譚文豪表示， 830拘捕立法會議員明顯是政治計算，目的是為了嚇怕香港人。（彭毅詩攝）

警方昨日先後拘捕3名立法會議員鄭松泰、區諾軒及譚文豪，涉及反修例示威活動中的違法行為。當中譚文豪被指在 7.7 九龍遊行之後，曾經在警員防線前，與警方理論，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

他離開警署後指案發在凌晨時份，警方沒未到他的家搜查，他被捕後沒有遭受到不禮貌對待，強調不管哪間警署、被捕人士的身份為何，皆應獲公平和合乎程序的對待。

他指，因為案件調查當中，未知警方會否落案起訴，所以現在不方便透露更多案情，他僅稱過往在示威現場是不希望衝突發生或有任何人受傷。

譚文豪表示， 8.30拘捕立法會議員明顯是政治計算，目的是為了嚇怕香港人，令到所有人都感覺害怕，認為政治檢控意味強烈，他說，警方指他涉嫌在7月中的九龍區遊行後阻差辦公，惟事發至今已經接近兩個月，質疑警方刻意在8.30拘捕他，當中發放的政治信息非常明確，批評政治檢控在香港成為常態。他又指政府和警方肆意拘捕，而且有被捕人士受到不合理或暴力對待，他形容香港正面對「軍政府狀態」。

他又說，令港人發覺越不公義的地方，是政府和警方刻意拘捕不同的人士，進行大搜捕、公司有「篤灰」文化，形容此為「香港新文革」，他呼籲香港人要「企硬」，重申自己與港人同行，爭取「五大訴求」，今次的拘捕行動並不會嚇怕他。

警察隊員佐級協會主席林志偉曾經去信立法會主席梁君彥，指譚文豪及議會陣線區諾軒刻意挑釁警方，吸引記者到場採訪，「使混亂場面變得更混亂」。