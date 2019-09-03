【811衝突】東區區議會流會　譴責警方太古站涉粗暴行為提案告吹

8月11日多區發生衝突，其中在太古站，警察追捕示威者期間被部分人指涉嫌有粗暴行為，包括近距離向示威者射胡椒彈等。 東區區議會今日（3日）一個委員會會議原定討論由民主派提出、譴責警方當天的做法，但會議中段因人數不足流會，議程因而告吹。

主席指監警會正處理 拒絕討論北角白衣人

會議之初，公民黨鄭達鴻發言，指早前提出提案，要求商討8月5日北角白衣人打示威者的事件，當時被委員會主席丁江浩以監警會處理為由拒絕。鄭達鴻今日在會上指出保安局亦回覆事件，不解為何不可在會議上詢問警方，要求丁江浩解釋拒絕提案的標準。

丁江浩席間重申早前的回應，指由於監警會已宣布會審視7月2日後修例風波引發的事件，所以可等監警會公布報告後才討論。

公民黨鄭達鴻要求東區區議會會議商討8月5日北角白衣人打人的事件，委員會主席丁江浩重申可等監警會公布報告後才討論。（彭毅詩攝）

委員會今天原本討論「8.11」港鐵太古站粗暴對待市民的事件，鄭達鴻問為何該提案卻可在委員會內商討，丁江浩指太古站事件可在電視相關新聞見到，所以便可討論，但北角白衣人事件仍在調查，故不宜在委員會討論。

英皇道遊樂場集合遊行 康文署指無影響

會議亦討論要求禁止團體「非法」佔用英皇道遊樂場，提出的工聯會郭偉強指早在4月，有遊行團體大規模佔用馬寶道和鄰近英皇道遊樂場，他認為馬寶道容納不到這麼多人，故反對以後批出在馬寶道海關總部大樓外集結。至於英皇道遊樂場，他引述警方指起點是英皇道遊樂場，但由於地方小，人群湧出馬路，他認為該位置亦不適合集結和起步。

康文署東區副康樂事務經理李偉強會上回應指，康文署收到警方的資料時，得悉英皇道遊樂場附近將舉行公眾活動，但只作為集合點，隊伍會離開公園，在署方而言，作為集合點亦與一般公眾人士使用場地沒大分別，設施沒受影響，而且署方收到通知後，亦加強保安，不會影響等候使用者，包括架起鐵馬讓小孩繼續玩。

東區區議會部份建制派區議員在討論譴責警方太古站涉粗暴行為提案前離開，人數不足，委員會主席丁江浩其後宣布流會。（彭毅詩攝）

植潔玲郭偉強等人離場 不夠人討論太古站警民衝突事件

會議之後商討多個議程，包括為適齡女性注射子宮頸癌疫苗，發言的有屬於工聯會和民建聯植潔玲，惟隨着時間過去，她和郭偉強等人相繼離開。

直至下午4時07分，秘書處職員因人數不足點人數，隨後丁江浩宣布休息15分鐘左右，但會議最終仍因休息後人數不足，約4時25分流會。

根據議程，會議在下午5時35分至6時05分討論是否就「8.11」太古站事件譴責警方涉粗暴行為，在會議流會下告吹。

民主派趙家賢表示，即使在本屆會期前仍有大會，但由於有關提案已安排在委員會商討，相信區議會主席不會接受調動議程到大會。

他又指出，早已獲警方回覆東區助理警民關係主任將出席會議，但秘書處開會前確認警方代表會缺席。趙家賢指法定人數是17人，儘管全部民主派在席亦不足以開會，他批評建制派刻意流會以免警方尷尬。