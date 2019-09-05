【政壇諸事町】林鄭又轉軚？曾說不乘高鐵北上公幹　今日搭往廣西

行政長官林鄭月娥近日轉變之大，令社會震動。繼昨日（4日）終於宣布撤回逃犯條例修訂之後，今日（5日）再一次「轉軚」，下午搭高鐵到廣西南寧參與會議。 還記得西九高鐵站通車之時，林鄭曾表示不考慮搭高鐵北上公幹，今天卻寧選搭高鐵，而不選搭飛機，莫非擔心示威者圍堵機場？

去南寧參加泛珠三角區域合作會議

林鄭今晚大約8時在facebook貼文，表示與政制及內地事務局局長聶德權搭高鐵，去廣西南寧參加一年一度的泛珠三角區域合作聯席會議，與多個省的省長探討合作機遇。

大家可能還記得，林鄭在西九高鐵站開幕時，曾講過若有充裕時間的話，很願意乘搭高鐵，不過恐怕每一次行程都非常緊湊，長途暫時來說，未必適合她公幹之用。那為甚麼會搭高鐵去南寧公幹？

林鄭月娥乘搭高鐵往廣西南寧，帖文不忘介紹這條7月新開路線。

7月開通 全程4小時直達南寧

原來當時林鄭所說的長途，是說由西九站至北京站，車程需要接近9小時。如果搭飛機，可能節省近一半時間，當然是搭飛機較好。

至於今次南寧之行，林鄭指出由西九站有車直達南寧，是今年7月才開通的線路，全程只需要4小時。

這種行程就適合林鄭的「心意」，因西九站通車時，她曾表示如果車程3至4小時，高鐵就會是較好選擇，或者比乘搭飛機更可靠。

所以說，林鄭表面「轉軚」，其實並沒有「打倒昨日的我」。