【荃葵青遊行】清潔楊屋道街市裝備簡陋　食環被轟妄顧外判工安全

上周日舉行的荃葵青遊行演變成警民衝突，警方當天於荃灣楊屋道一帶驅散示威者，並發射多枚催淚彈。有區議員當晚已在社交平台上發文，指食環署已派員為受影響的楊屋道街市進行大清潔，惟相片中的外判清潔工人只配備簡單裝備，被批評有關裝備未能為清潔工提供足夠保護，有違反《職業安全及健康條例》之嫌，職工盟清潔服務業工會更指，已可就有關事件向勞工署作出投訴。

警方上周日於荃灣楊屋道一帶發射多枚催淚彈驅散示威者，荃灣區區議員林琳指，肇事地點鄰近楊屋道街市，知道不少人都擔心催淚煙或會影響食物安全，故當日已要求食環署盡快為街市做好清潔：「當日食環署有負責荃灣區的官員亦在附近，留意着事態發展。」她指，食環署只負責街市內的公用地方的清潔，舖位的清潔為商戶負責，而街巿諮詢委員會主席及商戶亦承諾會在翌日開店前，會完成清潔工作。

警方上周日於荃灣楊屋道一帶發射多枚催淚彈驅散示威者。(資料圖片/李澤彤攝)

食環署的外判清潔工於當天晚上七時開始，在楊屋道街市展開清潔工作，惟從林琳上載至社交平台的相片中看出，有關清潔工只獲配備簡單外科口罩，亦非每個人清潔時都有戴上膠手套，有人更沒有任何保護裝備，引來未能為清潔工提供足夠保護的質疑。「我只是要求政府部門，在重開楊屋道街市前，需確保食物衞生、安全，如何做就要看他們(食環署)了。」林琳指，當時亦與食環署建議過，如清潔無法馬上完成，可考慮關閉街市至有關工作完成，只是未有對外公佈自己曾作出有關提議。

食環署外判清潔工清潔楊屋道街市時，只獲配備簡單外科口罩，但亦非每個人清潔時都有戴上膠手套，有人更沒有任何保護裝備。(林琳Facebook圖片)

至於會否關注清潔工清理受催淚煙污染的場地時，所配備的裝備問題，林琳強調此屬食環署的決定，但她舉例稱，昨日自發清潔的市民都是只配戴普通口罩。對於民間有聲音指，受污染場地需交由專業人士清潔，她認為食物及衞生局局長陳肇始需就此仍出回應：「相對警方，其他政府部門在這件事上都站在較後的位置，這令我有點失望。」

就外判清潔工的裝備問題，《香港01》正向食環署查詢事件。

中大呼吸系統學系講座教授許樹昌指，雖然警方當日於楊屋道街市附近發射催淚彈，但發射地點為戶外，相信只有少部催淚煙進入街市內。他指，催淚煙較空氣重，故催淚煙內的粉末會向下沉，一般而言，在戶外發射的話，粉末會在半小時至一小時內完全「落地」，故在此時間過後進行清潔，吸入粉末的風險會較低。不過，他補充指，如建築物內的抽氣系統較強，也有機會把催淚煙粉末抽高，刺激到清潔工，出現流眼水、鼻水、喉嚨痛等症狀：「簡單的外科口罩用來擋住飛沫就可以，最好給清潔工N95口罩，有眼罩就更好。」

中大呼吸系統學系講座教授許樹昌指，清潔受催淚煙污染的地方時，最好配備N95口罩及眼罩。(資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌又指，一般膠手套已有效隔絕皮膚和催淚煙粉末，提供足夠保護，惟催淚煙內有添加溶劑，以令粉末黏住人體黏膜，故亦會黏附在牆壁、桌上：「用水沖洗是沖不走的，需要使用梘水清潔受影響地方。」

「《職業安全及健康條例》根本無法列舉出不同的情況，但這情況已是違反條例。」職工盟清潔服務業工會總幹事杜振豪認為，已可就事件向勞工處投訴，接下來亦會與食環署作出商討。他又指，外判清潔工根本沒有足夠的專業知識、訓練去處理殘留的催淚煙化學物質，故工會早前已曾發公開信，要求政府派專業人士作出處理。