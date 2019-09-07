【政壇諸事町】高官落區首站觀塘民建聯？柯創盛：陳帆被「女」圍

特首林鄭月娥宣布撤回修例，預告今月起她和所有司局長會落區與市民直接對話，聽取訴求，尋求出路。語音剛落，昨日（6日）就有運房局局長陳帆現身觀塘，莫非有關行動已經啟動？ 原來是民建聯立法會議員兼觀塘區議員柯創盛邀請了陳帆落觀塘區巡視，是繼上次與副局長蘇偉文會面後，再次向運房局直接反映市區民訴求。

巡區期間，陳帆與街坊、「老友記」傾談交流，其間更一度被「女」圍，被一眾街坊婆婆集郵打卡。

今次陪同陳帆落區的，除了柯創盛，還有民建聯觀塘區議會副主席洪錦鉉及區議員顏汶羽、譚肇卓等。柯仔今次重點帶局長走訪彩福邨、彩德邨、彩興苑、安泰邨、啟業邨、寶達邨，以及九龍灣市等七個地點，再次要求陳帆跟進區內行人設施、無障礙設施等議題，包括放寬「人人𣈱道通行」計劃的細則，達致社區真正無障礙。

巡區期間，陳帆與街坊、「老友記」傾談交流，其間更一度被「女」圍，被一眾街坊婆婆集郵打卡。有長者表示正值夏季多雨，外出時往往要走避，向陳帆提出在路旁加建上蓋，以供避雨用。走訪期間，已有居民讚揚房屋署在屋邨清潔衛生問題上有提升，滅蚊滅鼠工作見成效。

看來港府除了須為修例風波亂局尋求出路，也要設法改善民生議題，希望作為運房局領舵人的陳帆不要錯過「表演」機會喇。