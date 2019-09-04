【政壇諸事町】保良局再有前高官加盟　環境局前常秘接掌CEO

慈善團體保良局再有前高官加盟，現已退休的環境局前常任秘書長的王倩儀昨天（3日）履新，接掌CEO（行政總監）一職，協助董事會制訂政策及負責管理各項局務。

前環境局常秘王倩儀接掌保良局行政總裁。（政府新聞處）

王倩儀早於1970年代加入政府，2016年結束逾37年公務員生涯，任內在前布政司辦公室和政府新聞處等決策局及部門擔當重要職位，在1997年4月至2003年2月出任副公務員事務司（後改稱公務員事務局副局長），之後擔任康樂及文化事務署署長3年半，從2006年9月起出任環境運輸及工務局常任秘書長（環境）／環境保護署署長（後改稱環境局常任秘書長／環境保護署署長）至退休。

她的工作是負責管理和監督所有運營部門及各種服務，以及企業秘書、人事、財務和審計工作。由於她曾任環境局，離職公務員就業申請諮詢委員會要求她不得親身參與準僱主就環境及自然保育基金計劃項目的申請程序，或環境保護署就推行綠在區區項目的申請程序。

保良局本年亦聘請前公僕擔任高級職位，本年2月，陳可恩任職律政司司長鄭若驊政務助理僅約半年時間，之後離開「熱廚房」轉任保良局副行政總監。至於王倩儀出任的CEO一職，2012年至2018年由商務及經濟發展局前首席助理秘書長陳欽勉擔任，之後懸空，一度由胡金燕署任。陳欽勉則轉任房協副行政總裁。