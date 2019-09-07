【逃犯條例】鄭若驊上周五出席中企協研討會　稱響應民間對話平台

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權而觸發的連串示威衝突踏入9月仍未有平息跡象。特首林鄭月娥上月表示，會馬上構建對話平台為社會尋求出路。 律政司司長鄭若驊今早（7日）發表網誌，透露上周五（8月30日）出席了香港中國企業協會（中企協）轄下法律專業委員會舉辦的一場研討會。她稱，「這場研討會正是響應行政長官的呼籲，在民間構建一個對話平台」，又表示社會上有持不同意見人士表明不肯讓步，「但我相信大家都懷著一顆愛香港這個家的心」，呼籲「大家放下成見，透過對話，互相諒解，一起向前邁進」。

是次為鄭若驊一個月以來發表的第5篇網誌；她上一次見記者為8月18日。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄭若驊網誌指，自7月開始，她已經與兩個法律專業團體和不同的法律界人士會面，聆聽對方看法，又透露上周曾出席中企協轄下法律專業委員會舉辦的研討會。她指，會上有140名法律界人士參加，而研討會「正是響應行政長官的呼籲，在民間構建一個對話平台，主辦單位藉此讓法律專業人士就現時社會上的問題向政府提出建設性的意見」。

鄭又提到，她在會上作簡短開場發言後，「便一直用心聽取與會者的意見，他們探討了多個議題，包括監警會的工作範圍、法律援助計劃、近期事件對營商環境及法律服務的影響、中小型律師事務所及年輕律師的發展等」。她則分享了調解對解決爭議的看法。

她指「調解的經驗說明大家要放下分歧才可以解決問題」，認為社會應「放下成見」，以對話互相諒解。

《逃犯條例》修訂引發6月起爆發連場示威衝突，中央多次表示要「止暴制亂」，又要求中資機構以至社會各界發放正能量。中企協上月24日曾舉辦以「止暴制亂、恢復秩序，守護香港、家庭同樂」為主題的「家庭同樂日」系列活動。

是次為鄭若驊一個月以來發表的第5篇網誌，她上一次會見記者為上月18日，即接近3個星期前。