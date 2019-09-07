【逃犯條例】余黎青萍稱過去從無政見　現獨立調查不可行不適時

特首林鄭月娥日前（4日）宣布正式撤回修例，並委任前政府高官余黎青萍及資深大律師林定國擔任監警會新增委員。二人今日（7日）出席商台節目《政經星期六》，余黎青萍認為自己是「不偏不倚、不畏強權」，過去亦從無政見，認為不影響日後在監警會的調查工作；但她認為現時成立獨立調查委員會是不可行及不適時，待事件全面平息或完結後，相關調查的搜證及傳召證人將會更全面。出席同一節目的香港大學法律學院教授陳弘毅認為，引入海外專家史無前例，認為有助調查工作。

監警會新成員余黎青萍認為自己是「不偏不倚、不畏強權」，過去亦從無政見，不影響日後在監警會的調查工作。（高仲明攝）

余黎青萍：以往事件完全平息後才成立獨立調查委員會

監警會新成員余黎青萍認為，現時成立獨立調查委員會是不可行及不適時，她指過往成立獨立調查委員會的做法，均待事件全面平息或完結後，才成立獨立調查委員會，不但調查範疇比較闊，搜證及傳召證人亦將會更全面。故余黎青萍指現時成立獨立調查委員會是不可行及不適時。而林鄭月娥指未來將「落區」，余黎青萍指司局長走入社區對話，並邀請社會領袖、專家及學者等進行獨立研究和檢討，是一項積極措施。

社會上有聲音認為她和另一新成員林定國為林鄭月娥的「自己人」，質疑其獨立性。余黎青萍回應指自己是「不偏不倚、不畏強權」，過去亦從無政見，處事公私分明、審慎嚴格。她又指過去在廉政公署和申訴專員公署的公職，均由港督或特首委任，絕對公平、公正，認為不影響其日後在監警會的調查工作。

她覺得警方不會「無端端」施行警暴，希望監警會得到資料後可看到全面真實的情況。她又相信市民不接受任何形式的暴力，包括警方的暴力。

監警會新成員林定國認為市民未全面了解監警會未來的工作，強調監警會的制度是有充分的法律基礎，希望市民給予時間觀察。（高仲明攝）

林定國：市民未全面了解監警會工作

另一監警會新成員林定國則認為監警會現時的工作，某程度上已回應社會部分訴求，又認為特首林鄭月娥四項行動，是回應社會上五大訴求中，其中四項訴求的根源問題，屬正面反應。

他亦解釋過去監警會只調查與警方相關的投訴調查，惟監警會未來的調查包括就6月9日反修例運動起，連串警方就示威活動的執法及工作進行審視，當中亦包括警方處理事件的手法有沒有缺失等。林定國認為市民未全面了解監警會未來的工作，強調監警會的制度是有充分的法律基礎，希望市民給予時間觀察。

香港大學法律學院教授陳弘毅為今次林鄭月娥宣布在立法會復會後，按議事規則明確啟用撤回修例，是適當的做法。（高仲明攝）

陳弘毅引六四為例 憂暴力升級令強硬派佔上風

而香港大學法律學院教授陳弘毅認為，林鄭月娥宣布正式撤回修例，法律上和暫緩，亦與2003年「23條立法」相比，有相當大的分別。他認為今次林鄭月娥宣布在立法會復會後，按議事規則明確啟用撤回修例，是適當的做法。而林鄭提出四項回應行動，亦反映特區政府和中央政府內，溫和派暫時仍佔上風。他又指以六四事件為例，擔心目前示威行動暴力升級，強硬派便會佔上風。

陳弘毅亦相信監警會五位國際專家組成的小組在調查工作上有一定作用，今次監警會的調查工作亦是史無前例，以及相當重要舉措，某程度回應社會部分訴求。他續指5人背景均獨立，其角色能評估警方在反修例相關運動中有否濫權等；他又指獨立調查委員會過往由法官擔任主席，而五位專家中，有兩位曾任職法官，亦有專家曾擔任監察或調查警方的工作，相信有助監警會日後調查工作。