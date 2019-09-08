【9.8集會】拆解警方「升級版」佈防　高調大範圍截查　遍地駐兵

逃犯條例修例引起多場衝突，今日（8日）有示威者在中環遮打花園舉行「香港人權及民主法案」集會遊行，其後演變成中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣等多區警民衝突。示威者今次首次在港鐵站出入口放火，而警方在這次示威的部署亦與過往不同，雙方都有行動升級趨勢。

今日「香港人權與民主祈禱會」及往美國領事館的遊行，最初和平進行，但其後示威者再度與警方爆發衝突，而警方反應迅速，且力度明顯加大。

被雷射筆照射 即舉黑旗警告放催淚煙

下午3時許遊行期間，有市民在紅棉路香港公園附近聚集，有人用雷射筆照向警員，警員隨即舉起黑旗警告會放催淚煙，「節奏」較之前明顯加快。在場人士起哄，之後繼續遊行，最終警方並無施放催淚煙。

而下午4點左右，有人在中環站內聚集，防暴警察10分鐘內即入站制服多人，港鐵亦立即宣布中環站關閉，行動較之前迅速，期間警員一度要求記者離開。

大幅提前結束集會 大量警察四出駐守

「香港人權與民主祈禱會」的不反對通知書有效時間至晚上10時，而在衝突發生之後，警方即要求主辦單位提前結束。主辦單位即在下午4時半宣布集會結束，呼籲參加者盡快離開，要求提前5個多小時結束活動的情況相對少見。

而在4時左右，網上流傳多個港鐵站有警察駐守，當其時該等車站還未傳出有人聚結的消息，警方預先派重兵在多區駐守，屬罕見之舉。

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不少港鐵站關閉部份出口 大量警員截查

過去，警方會在衝突之後，於全港多個港鐵站派員截查，今次則在衝突一發生就出動，除了附近的金鐘、銅鑼灣、尖沙咀站之外，還包括黃大仙、油麻地、太子，以至青衣、葵芳等站；截查市民的時間明顯較早，所動用的警力亦較大。

而截查過程中，太子站、旺角站、油麻地站、佐敦站、尖沙咀站及香港站部份出入口暫時關閉，但未完全封站，估計是為了配合警方的截查行動，範圍之大是過去未見。

大批市民一字排開截查 但未即時拘禁

而警方路面拘捕行動亦見新手法，例如在中環戲院里，大批防暴警員突然在兩邊出入口出現，將示威者分開兩邊，一邊一字排開蹲下，雙手放在頭上，另一邊則一字排開站着，逐個搜身及查身份證，但未即時拘捕。

相同情況在晚上8時10分再次出現，警方於聖保祿學校對出，截停並搜查約30名市民，期間一度將防線向禮頓道及敬誠街交界推進。

由於已查到身份證資料，警方如有足夠證據，仍可以在事後拘捕。

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要求市民解鎖電話 否則懷疑盜竊

而據被搜查人士稱，有警員要求他的電話解鎖，他反問警方有何理據，警員稱「如果三次未能成功解鎖，即懷疑他盜竊」。該男子在不情願下解鎖，但認為警方無理。總的來說，警方今日佈防明顯變陣及升級，包括預先在多區派重兵駐守、高調大範圍截查示威者、迅速驅散集人群等。