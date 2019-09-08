【逃犯條例】曾鈺成指警隊克制專業　提黃背心死10人vs港1女傷眼

立法會前主席曾鈺成今（8日）在無綫節目《講清講楚》中談及《逃犯條例》修訂引發的政治風波，對於行政長官林鄭月娥日前宣布包括正式撤回《逃犯條例》修例草案等「四大行動」，曾鈺成指過去兩日已說明不足夠令社會衝突停止，但據參與政府決策的人士透露，政府也沒有想過提出「四大行動」可以停止衝突，現在由行政長官先行出一步，之後會與司局長多落區，「這點最重要。」 對於警隊是否有使用過份武力時，曾在節目完畢後接受記者提問時稱，覺得警隊克制、專業，又說法國黃背心運動死超過10人，香港有一位女士傷了眼，便人人遮右眼。

林鄭月娥8月出席文化活動時遭示威者包圍，曾鈺成透露不少人提出特首應多落區直接和市民對話，「坐喺度比人鬧都應該啦。」(資料圖片)

林鄭落區料「做沙包」

林鄭月娥上周與「有心人」開會研究構建對話平台，受邀的曾鈺成透露，座談上相當多人提出特首應多落區直接和市民對話，曾說：「在場有人講，你唔好諗住落到去人哋會好冷靜理性咁提出建議，你就算落去做沙包、坐喺度比人鬧都應該啦。」他指當時與會林鄭和各司局長沒有反對這個看法。

追究警察責任非政府現要做的事

另外，亦有人提參考法國總統馬克龍應對黃背心示威方法，舉辦全國大辯論，兩個月內辦上萬場集會，曾鈺成指馬克龍剛開始出現時同被人踩場，「呢關始終都要過」，他指香港官民之間無信任已經是現實，正因為政府民望跌，更要出來見市民。

曾鈺成亦指出，認為政府邀請專家學者，就社會深層次矛盾做獨立研究及檢討是有用，但不是示威者所要求的。他提到民陣提出的五大訴求時說：「成立獨立調查委員會後面還有一句，是『追究警察責任』，顯然不是政府現時要做的事。」並指追究警方應交由監警會處理。

國際專家無理由要偏幫香港警隊

曾鈺成表示，過往不少針對警方投訴經監警會處理後有後果，有警員要負上刑責。他特別提及，監警會有邀請國際專家研究警隊運作，他們沒有任何理由要偏幫香港警隊。

對於警隊執法問題，曾鈺成說，現時政府止暴制亂唯一方法是通過警隊用武力壓止衝突，把警察放在政府和市民矛盾的最前線，他聽過有警員申訴稱，執勤時連續48小時無休息，又擔心家人可能會被起底、受欺凌，「可以想像前線受巨大壓力，又有後顧之憂，係相當難應付。」但另一方面警員作為擁有公權力的執法人員，的確自律要比較嚴格，曾說：「現在有令人難以理解的，使用武力的情況，引起社會負面情緒，近兩三個月見到令人擔心的社會上仇警的情緒嚴重。」

批警方記招應做足準備

社會一片仇警氣氛，曾鈺成提出兩項改善建議:認為過去兩三個月政府給人的印象是欠缺有力統一的指揮，例如處理圍堵機場情況不應只交給警隊處理，行政長官以其他主要官員也可以負責主持決策; 他又贊成每日召開警方記者會，但有聲音反映警方在記者上欠缺準備，很多記者問題都答不到，曾說：「你做得這些信息發放就應準備好。」

寄望美國法案是完全發夢

《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）在美國國會已獲超過20名議員聯合提案，曾表示看不到法案幫到香港，有民主派爭取美國通過這法案，反問他們目的為何?又稱不相信有人以為中國政府會因為通過法案就改變對港政策，給予香港有普選，「會咁咩?還是調返轉?」他指美政府用香港做和中國談判籌碼，不會為香港逼中國做什麼，又說：「把香港寄望在美國法案是完全發夢。」

法國黃背心運動死10人

曾出席完無綫的節目後接受傳媒訪問時稱，他不會具體指責前線警員使用武力行為，談到香港警隊在整體上與其他國際社會比較時，他說：「香港警隊克制、有專業水平，呢個評價是成立的。」

曾續指：「你睇下法國黃背心運動，大家知唔知道黃背心運動死人喎，死超過十人。我哋話有一位女士眼傷咗，人人遮住右眼，法國好多人盲咗喎。」

指責警隊用武力不公道

他補充說：「唔係話我哋要好似法國咁。」但他認為，只是指責警隊用武力是不公道，政府、警隊應研究採取有效措施，更有效地應對衝突場面，如果上次衝突當中有錯誤，應盡快避免下次再發生。他又說，聽到有批評指警方在例行記者會上回應不到公眾質問，並說：「我認為他們（警隊）可做好些。」