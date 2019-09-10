【逃犯條例】宣布撤回後　香港民研：林鄭評分回升至25.4分

特首林鄭月娥在9月4日終於宣布「撤回」修訂《逃犯條例》草案，但並無答應另外4項示威者訴求。由鍾庭耀領導的香港民意研究所今日（10日）公布，林鄭評分和支持淨值率在宣布撤回後按日雙雙回升，分別錄得3.7分和6個百分點升幅。 另外，在3司13局首長中，除了環境局局長黃錦星和勞工及福利局局長羅致光外，其他14名司局長的支持度跌至上任以來新低。

鍾庭耀認為，若林鄭宣布撤回的用意是讓民望止血，調查反映已達效果，但她的民望依然極低。（彭毅詩攝）

香港民研在9月2日至4日舉行電話調查，當時沒有故意問受訪者有關林鄭撤回的決定，整體而言，林鄭評分是25.4分。按日分析則顯示，她的評分在9月3日，即公布撤回修例前夕為22.9分，屬歷史新低。9月4日公布撤回修例後，林鄭按日評分回升3.7分至26.6分，支持率淨值亦回升6個百分點。



香港民研在按照撤回決定宣布後的特首民望分布數字作出統計調整後，9月5日至7日特別舉行的「意見群組」調查的推算結果顯示，3分2市民反對特首公布的處理手法（只撤回修例，但沒有接納其他訴求），當中在給予林鄭零分或反對林鄭出任特首的組別中，反對林鄭公布的比率高達94%至96%，至於在支持林鄭出任特首的組別中，6成9人支持她公布的做法。



司局長中，除了環境局局長黃錦星和勞工及福利局局長羅致光，其他人的支持度跌至上任以來新低，其中在司長表現方面，政務司司長張建宗最新支持度評分明顯下跌8.1分至32.1分，民望淨值亦大幅下跌14個百分點至負23個百分點；財政司司長陳荗波的支持度下跌4.8分至28.0分，民望淨值是負35個百分點；律政司司長鄭若驊的民望繼續最差，支持度為17.7分，是歷任所有司長最低分，她的民望淨值是負59個百分點。

袁彌昌估計，撤回帶來的民意止跌效應很快會消失。（彭毅詩攝）

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀認為，若林鄭宣布撤回的用意是讓民望止血，調查反映已達效果，但她的民望依然極低，「繼續處於危險時期」。鍾庭耀提出，林鄭的下一次機會將圍繞她如何與市民直接對話，建議對話平台應交由獨立人士設計和主理，優先處理另外四大訴求。



港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌估計，撤回帶來的民意止跌效應很快會消失，他解釋，風波已持續3個月，撤回可帶來小小的蜜月期，但撤回後警民街頭衝突持續，加上政府對831太子站事件反應慢，「過去3個月政府一直都好慢，但當市民期望撤回後政府某些作風和做法會改變，但整個政府都沒明顯改變，相信令宣布撤回的效用消散速度會更快」。