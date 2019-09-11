【逃犯條例】何超瓊聯合國發言　宣傳單張驚見佩槍黑衣人及舊照

聯合國人權理事會第42次會議在日內瓦召開，香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊，以及香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清在本次會議期間發表演講。根據發言稿，何超瓊說一小撮極端示威者的意見，不代表全香港750萬人的意見，又形容這一小撮人的「有組織及經過計算」的暴力行為，從來不獲所有香港人允許。

現場派發由香港各界婦女聯合協進會提供的單張，題為「極端暴力示威者借追求民主之名破壞騎劫港人正常生活」。單張前後兩頁版面，登出大量示威者衝擊、破壞港鐵、堵塞機場的照片。當中包括一張，早前由法新社記者所拍攝、投擲汽油彈示威者疑似腰間有佩槍的照片。

另上，單張上印有一張軍裝警員執法的照片，圖中所有警員都有展示警員編號，註解指:「警方採取必要的清場行動前，明確地向示威者舉旗警告，要求他們離開。」《香港01》發現該張照片是5年前佔中時期的舊照。