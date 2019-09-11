【逃犯條例】何超瓊聯合國發言　宣傳單張驚見佩槍黑衣人及舊照

聯合國人權理事會第42次會議在日內瓦召開，香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊，以及香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清在本次會議期間發表演講。根據發言稿，何超瓊說一小撮極端示威者的意見，不代表全香港750萬人的意見，又形容這一小撮人的「有組織及經過計算」的暴力行為，從來不獲所有香港人允許。
現場派發由香港各界婦女聯合協進會提供的單張，題為「極端暴力示威者借追求民主之名破壞騎劫港人正常生活」。單張前後兩頁版面，登出大量示威者衝擊、破壞港鐵、堵塞機場的照片。當中包括一張，早前由法新社記者所拍攝、投擲汽油彈示威者疑似腰間有佩槍的照片。
另上，單張上印有一張軍裝警員執法的照片，圖中所有警員都有展示警員編號，註解指:「警方採取必要的清場行動前，明確地向示威者舉旗警告，要求他們離開。」《香港01》發現該張照片是5年前佔中時期的舊照。
831遊行示威衝突，法新社記者Anthony WALLACE，於下午在金鐘近灣仔的天橋，拍攝到有人投擲汽油彈，其手持火機，身上有一支有疑似手槍物體。（Anthony WALLACE / 法新社）
該張新聞照片是在8月31日當日，示威者佔據夏愨道行車天橋期間，一名示威者裝扮的黑衣人被法新社拍攝到腰間有佩槍，當晚上8點《香港01》記者再於銅鑼灣拍攝到同一名黑衣人在街頭投擲燃燒彈，身上依然有疑似手搶物體。
新聞在社會引起關注，該男人被懷疑是喬裝示威者的警員。警察公共關係科高級警司余鎧均事後澄清該人並非警員，有關槍械亦並非警察會用的槍械。
香港各界婦女聯合協進會在聯合國派發的單張，當中印有多張軍裝警員執法的照片，右下角的圖片註解指:「警方採取必要的清場行動前，明確地向示威者舉旗警告，要求他們離開」，惟照片是5年前佔中時期的舊照。(網上圖片)
指警方按章執法 配圖為5年前舊照
此外，宣傳單張其中一版，印有多張軍裝警員執法的照片，右下角圖中所有警員都有展示警員編號，單張的註解指:「警方採取必要的清場行動前，明確地向示威者舉旗警告，要求他們離開。」惟《香港01》記者發現，該張照片是5年前佔中時期的舊照，由《東方日報》在2014年11月25日拍攝的旺角朗豪坊商場外場面。
香港各界婦女聯合協進會提供的單張，其餘內容提及7月7日旺角女子被示威者認為是女警遭包圍、8月5日全民大罷工有孕婦在炮台山站身體不適、8月14日示威者阻擋旅客離境、《環球時報》記者傅國豪在香港機場被綁，以及示威者破壞港鐵閘機等情況。