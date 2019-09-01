【罷課罷工】青協：青年人亦是持份者　社會各界應關注

反修例引發數月的遊行示威，事件亦波及校園。明日（2日）開學，青年協會業務總監徐小曼今日（1日）在一個電台節目中表示，青年人亦是社會持份者，對社會十分關心，社會各界應該關注他們的情緒問題。 出席同一個節目的中學校長會會長鄧振強表示，面對學生罷課等訴求，應從需求出發，多去聆聽，非一開口便反對，學校應當與學生同行。

年協會業務總監徐小曼表示，青年人亦是社會持份者，對社會十分關心，社會各界應該關注他們的情緒問題。（資料圖片）

近月的社會運動，不少青年人參與其中。此前行政長官林鄭月娥稱，示威者「have no stake in the society（非社會持份者）」，雖然其後她又在社交媒體上解釋，言論是誤會，但仍引起社會爭議。對此，徐小曼表示，很多青年人十分關心社會，亦是社會的持份者，社會各界應該關注。

面對學生訴求應多聆聽 非一開口便反對

一同出席節目的中學校長會主席鄧振強亦表示，面對社會風波，學校堅持和平理性、非暴力、非粗口的原則，底線不會改變。但面對學生罷課等訴求，應從需求出發，多去聆聽，而不是學生一開口，便反對。他表示學校功能很重要，呼籲各學校能因應特殊的社會環境，調適學生學習、功課壓力，並提供安全空間給學生，並要與學生同行。