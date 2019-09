【罷課罷工】青協：青年人亦是持份者　社會各界應關注

反修例引發數月的遊行示威,事件亦波及校園。明日(2日)開學,青年協會業務總監徐小曼今日(1日)在一個電台節目中表示,青年人亦是社會持份者,對社會十分關心,社會各界應該關注他們的情緒問題。 出席同一個節目的中學校長會會長鄧振強表示,面對學生罷課等訴求,應從需求出發,多去聆聽,非一開口便反對,學校應當與學生同行。

年協會業務總監徐小曼表示,青年人亦是社會持份者,對社會十分關心,社會各界應該關注他們的情緒問題。(資料圖片)

近月的社會運動,不少青年人參與其中。此前行政長官林鄭月娥稱,示威者「have no stake in the society(非社會持份者)」,雖然其後她又在社交媒體上解釋,言論是誤會,但仍引起社會爭議。對此,徐小曼表示,很多青年人十分關心社會,亦是社會的持份者,社會各界應該關注。

面對學生訴求應多聆聽 非一開口便反對

一同出席節目的中學校長會主席鄧振強亦表示,面對社會風波,學校堅持和平理性、非暴力、非粗口的原則,底線不會改變。但面對學生罷課等訴求,應從需求出發,多去聆聽,而不是學生一開口,便反對。他表示學校功能很重要,呼籲各學校能因應特殊的社會環境,調適學生學習、功課壓力,並提供安全空間給學生,並要與學生同行。