【收回土地條例】民建聯晤黃偉綸　李慧琼：不滿覓地慢　非為區選

一直被指對政府使用《收回土地條例》收地建屋有保留的民建聯，近日多番高調表態，支持積極引用《條例》增加土地供應發展供應房屋。民建聯多名立法會議員今日（13日）再約見發展局局長黃偉綸表達該黨立場。 民建聯主席李慧琼表示，會面上，對政府覓地建屋「龜速」表達不滿，認為要有立刻採取措施，使用《收回土地條例》收地，興建供應房屋，爭取達到公屋輪候三年上樓的目標。她又否認表態是為區議會選舉造勢，她指，是因為政府覓地「做得差」，有需要提出建議，解決社會深層次矛盾。

民建聯多名立法會議員再約見發展局局長黃偉綸，主席李慧琼表示，會面上對政府覓地建屋「龜速」表達不滿，否認是為區選。（高仲明攝）

引述黃偉綸稱 冀盡快徵收新界北土地

李慧琼表示，希望政府在施政報告公布之前交代增加土地供應的時間表，她稱，局長雖未必能交代具體數字，但已承諾會積極研究，希望盡快在施政報告前交代到有關情況。

民建聯新界東立法會議員劉國勳又指，局長認同應更積極使用《條例》，指未來會「加大力度」。至於「積極做」的方向，他就透露，隨着新界東北等發展項目上馬，希望就新界北新發展區規劃，盡快徵收土地。

被問及會否與民主黨合作向政府施壓時，李慧琼（左二）就認為，整體社會都希望多管齊下增加土地供應，她稱會積極與社會不同人士一同做多管齊下的工作，也不介意與不同政黨溝通。（高仲明攝）

民主黨早在多年前已主張政府積極使用《收回土地條例》收地建屋。被問及會否與民主黨合作向政府施壓時，李慧琼就認為，整體社會都希望多管齊下增加土地供應，包括土地共享計劃，公私營合作發展私人土地，以及「明日大嶼」填海計劃。她稱，會積極與社會不同人士一同做多管齊下的工作，也不介意與不同政黨溝通。

早前地產建設商會主席、會德豐副主席梁志表示，不反對當局引用《收回土地條例》，不過，他亦指出，地產商有不少農地項目具自行發展條件，不希望政府強行收回。李慧琼就指，稍後亦會約見地產建設商會，及舉行圓桌會議商討有關建議。