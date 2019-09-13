【收回土地條例】短中期料可建7萬伙　團體：發展商仍有主導權

近日有消息流傳，指政府或會引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋，而民建聯昨日（12日）亦高調要求政府引用條例收地。 土地供應專責小組曾估算，各大型發展商持有的新界農地，於短中期內可釋放150公頃土地。《香港01》利用有關數據粗略計算，料有關土地可建3.4萬至10.7萬伙，有機會追回長策目標。不過，本土研究社成員陳劍青指政府雖然擬「出招」，但並無叫停「土地共享計劃」，換言之發展商仍然擁有土地的主導權，難以盡快解決公營房屋短缺問題，批評政府無魄力大改革。

近日有消息流傳，指政府或會引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋。（資料圖片）

短中期或能提供150公頃土地

根據當初土地供應專責小組的資料，當時小組曾指出，粗略估計各大型發展商持有不少於1,000公頃的新界農地，料短中期（約10年內）可釋放約150公頃的額外土地；中長期（10至30年內）則為300公頃。

若參考橫洲第一期發展計劃，150公頃的農地或能興建10.7萬伙。（資料圖片） 料可建3.4萬至10萬伙 然而，就上述農地的詳細資料，包括其具體分佈等，小組曾明言政府未曾作出研究，故暫未能估算可釋放的土地潛力。因此，外界至今仍未能掌握有關土地的分佈及位置。假設相關土地並不零散，按整體數字粗略估算，若參考橫洲第一期發展計劃，當局擬在5.6公頃土地興建4000伙公屋單位，地積比率約6倍。按此推算，以相似的發展密度計，150公頃的農地或能興建10.7萬伙。 若換為較低密度的方案，以地積比率僅約0.86倍的房協郊區沙頭角邨為例，其屋邨在3.50公頃土地僅興建802伙，即150公頃農地能建3.4萬伙。

或能達十年供應目標

根據《長遠房屋策略》2018周年進度報告，當中曾提及2019/20至2028/29年度總房屋供應目標為45萬個單位，其中公營房屋仍欠6.7萬個單位的建屋土地。

若取3.4萬至10.7萬伙中間數，150公頃或能建約7萬伙公營房屋。換言之，一併使用《收回土地條例》利用有關農地，或有機會追回目標。