【收回土地條例】憂僅交數式應付政治風波　尹兆堅：過咗海就神仙

民建聯近日高調要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺的缺口。有消息透露，政府也有意於房屋及土地問題著墨，包括過去極為抗拒引用《土地收回條例》建公營房屋，亦很大機會「成事」。 民建聯立法會議員劉國勳今早（12日）出席港台節目《千禧年 代》時表示，隨著社會氣氛轉變，填海和土地共享計劃都被放在一邊，變相必須加大力度使用《收回土地條例》建公屋。 民主黨議員尹兆堅在節目中則表示，擔憂今次政府只是「政治動作」，在反修例政治風波下「死到臨頭冇辦法」，最後僅小規模使用《條例》「交數」，「過咗海就神仙」。他認為，政府引用《收回土地條例》建公屋必須是大政策轉向，以大規模新發展區模式去做。

過往民建聯被質疑對引用《條例》有保留，劉國勳就指，如果有關土地適合做房屋用途， 引用《條例》的話，民建聯會全力支持，他認為，如政府懶惰，僅一次過收回大量土地後，放置一段時間才做規劃，會有問題，因收回的土地沒有明確用途會引起爭議。（資料圖片／洪嘉徽攝）

劉國勳：應先做好規劃才引例收地

過往民建聯被質疑對引用《條例》有保留，劉國勳就指，如果有關土地適合做房屋用途， 引用《條例》的話，民建聯會全力支持，他認為，如政府懶惰，僅一次過收回大量土地後，放置一段時間才做規劃，會有問題，因收回的土地沒有明確用途會引起爭議。他又承認，今次建議，是審視本年度施政報告時提出。

尹兆堅則表示，民主黨過去一直有同樣倡議，今屆立法會２０１６年１０月時，該黨已提出，因此他絕對同意建議，他認為，使用《條例》不會是搶私有產權，「事實上之前對小市民、小村民不斷使用，為何農地、荒地不敢用？」

他表示，政府就算只是現在才轉口風也是好事，同時也為其以往提出的說法「平反」。

不過，他質疑政府「大亂才知道要善治」，他又質疑地產建設商會梁志堅說法令人擔心，因對方說支持方案，但「知道很多會員反對」尹兆堅擔憂政府只是在如今政治風波下，企圖轉移視線，到最後風波平息時，僅小規模使用《條例》「交數」。

劉國勳則認為，同意大規模建屋，過去民建聯在新界東北和洪水橋的規劃都是支持，但他重申，如2000公頃農地無差別收回，大家都不會同意，強調政府要先規劃，「一定要有公共用途……如果先收回，再規劃，可能引起質疑和司法覆核。」

尹兆堅則質疑，並非只有公屋才是「公共用途」，因規劃內的道路等公共設施，也是公共用途，過往的新市鎮，也並非「零私樓」，他認為，政府在規劃上，能避免明顯爭議。

劉國勳：收高球場用地、軍用地建屋可考慮

劉國勳又指，明日已約見發展局局長交代對積極使用《收回土地條例》看法，包括具體探討可使用的地點名單。對於全面收回粉嶺高爾夫球場用地，他就解釋，如交通等配套設施可行，亦應該考慮。他強調，明日大嶼填海等各方面方案，民建聯都認為認為需要，但他擔憂在立法會審議排期，會令進度滯後。被問及對收回青山靶場軍事用地的看法時，他就稱，靶場用地有必要存在，但可考慮提出與中央政府協調，釋出部分軍用地。