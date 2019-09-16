【逃犯條例】林鄭辦對話會　民建聯葉文斌傾向出席：釋善意第一步

政府早前（13日）邀請各區區議員出席與特首林鄭月娥及部分主要官員的「對話會」，安排2小時與全港400多名區議員會面。 公民黨余德寶今（16日）出席港台節目《千禧年代》時表明公民黨會杯葛活動，他稱兩小時會面但有400多名議員，每人少於16秒時間發言，批評對話沒有誠意，又強調市民的五大訴求已非常清晰；民建聯葉文斌早前指「對話會」感覺為做而做，沒有誠意，但他在同一節目中則稱自己傾向出席活動，認為是政府釋出善意的第一步，會把握機會反映區內問題。

余德寶認為林鄭若有誠意可每晚到各大商場，與和平唱歌表達心聲的市民對話。（資料圖片/歐嘉樂攝）

余德寶表示，6月至今市民已多次給予林鄭對話機會，而政府現時一方面拘捕立法會議員、區議員，一方面要與區議員對話是說不通。他認為林鄭若有誠意可每晚到各大商場，與和平唱歌表達心聲的市民對話。

新民黨區議員甘文鋒在節目稱，早前已公開表明不會出席活動，他認為邀請時間倉促，感覺不太尊重，強調不少區議員希望特首能親身落區耹聽市民聲音。被問及不參與對話會會否有壓力，他稱新民黨沒強硬規定，可根據自己意願，認為有責任告訴政府甚麼是有效或無效。

民建聯葉文斌早前指「對話會」感覺為做而做，誠意不足，但他在電台節目中則稱自己傾向出席活動，認為是政府釋出善意的第一步，會把握機會反映區內問題。（資料圖片/盧翊銘攝）

葉文斌則認為林鄭具誠意但誠意不足，建議政府應多辦幾場「對話會」。對於早前指黨內大多區議員考慮不出席，他稱因當時不少同事稱當日已有工作安排，葉文斌強調會將市民的聲見在活動上提出。