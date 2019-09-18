【逃犯條例】陳智思：冀對話有助平息示威　惟無領袖使過程複雜

《逃犯條例》風波持續超過3個月。行政會議召集人陳智思接受彭博通訊社訪問時表示，不認為示威衝突會很快平息；又認為就算政府接受五大訴求，激進示威者也不會放棄抗爭，因示威的潛藏根源在於其他社會議題。他又表示，希望特首林鄭月娥與市民對話，能夠令示威平息，但他承認，運動沒有領袖的特性，將令這個過程複雜。

陳智思表示，一些向警察投擲汽油彈和破壞港鐵設施的示威者，就算政府接受其全部訴求，他們也不會放棄抗爭。（資料圖片/林若勤攝）

陳智思表示，一些向警察投擲汽油彈和破壞港鐵設施的示威者，就算政府接受其全部訴求，他們也不會放棄抗爭。

他指，沒有人會天真地認為，暴力激進的示威行動會很快平息。他認為，「示威者給人的印象是因五大訴求而走上街頭，但我們都知道這不是真的」，他稱，五大訴求只是開端，潛藏的問題，是其他社會議題。

至於特赦被捕示威者的建議，陳就認為是「此路不通（No go）」，因該做法會違反法治原則；而展開獨立需時亦長，無法解決即時危機。

他表示，他希望林鄭與市民對話的努力，能夠令示威活動結束，惟「反修例運動」的無領袖特性，使該過程趨於複雜（the movement's leaderless nature has complicated that process）。

他又不認同林鄭在處理示威衝突上採取躲藏的態度，「她6月以來每日都見人，但有趣的是，許多人不想被知道會見過她，他們害怕被質疑，她為何見你？你為你要何見她？你代表我們嗎？」