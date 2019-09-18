【逃犯條例】沈旭暉辭任信報國際主筆　及李澤楷公司所有職位

本港國際關係學者沈旭輝（Simon），早前拒絕加入行政長官林鄭月娥的對話平台，又批評政府的「對話辦公室」離地，宣布與不同光譜的學者成立一項研究計劃，探討逃犯條例風波參與者認為事件的根本成因，以及香港回歸的根本問題和對於2047年的想像。 最新消息表示，沈旭暉再有工作變動，已經在8月26日辭去《信報》主筆（國際）及在李澤楷旗下Pacific Century Group的所有職位。

2014年起任信報國際主筆 分析國際時事

《信報》今日(18日)的新聞報道，披露了上述辭職消息。

資料顯示，沈旭輝在2014年2月起出任主筆（國際），一直撰文分析國際關係及其他全球議題。同時亦會在各場合評論國際時事、中外關係與香港政局，例如在《明報》撰寫專欄，亦在電視及電台節目中分析時局。

沈旭暉辭任信報國際主筆。（資料圖片/林若勤攝）

邀學者與反逃犯條例運動參與者對談 剖析根本成因

至於沈旭暉與學者組成的研究計劃，據他表示已邀請陳弘毅、程介明、孔誥烽、李少南、林超英、劉夢琳、梁卓偉、梁啟智、黃偉豪、王少平及孔德維加入，涵蓋不同政治光譜，並希望招募更多學者義工，與反對逃犯條例修訂參與者一對一對談。

學者與參加者對談之後，會以自己專業領域出發簡單剖析，及加上個人回應，形成幾代人互動。完成報告後會結集出版，讓公眾參考及直接送呈有關當局，如資源許可亦會在國際出版社發表英文版本。