【逃犯條例】沈旭暉夥跨光譜學者研究成因　陳弘毅、王永平參與

逃犯條例風波持續3個月未平息，早前行政長官林鄭月娥宣布設立對話平台，但有不少人認為缺乏成效，學者沈旭暉就已表態不參與。 沈旭暉今日在facebook公布，與多名不同光譜的學者組成研究平台，探討逃犯條例修訂令民怨爆發的各種成因。

政府與民眾缺乏互信 難探討運動根本原因

沈旭暉表示，現時政府施政、執法手段存在高度爭議，民間與政府缺乏互信，加上對話的形式主義、預設前提、政治正確的的紅線、持續警民衝突等，均令各界難以探討真正的根本成因，「令『平台』只會淪為沒有誠意的『散水平台』」。

他認為，假如政府不正視真正的制度性根本原因，以及過程產生的諸如警察執法引發嚴重爭議等問題，「只以權術和警力粉飾太平，衝突永不會停止」。他又指政府失信於社會，出現任何爭議，群眾就會出來。

沈旭暉表示，為了促成真正具建設性的前瞻思考，推進了一個研究計劃，名為「Stakeholders in 2047: Depiction and Account of the Future, by the Future and for the Future」，讓運動參與者特別是年輕人，與學者分享對未來的想像，再由學者單對單分析。

平台有不同光譜的學者參與，包括建制派學者、基本法委員會委員、香港大學法律學院教授陳弘毅。（資料圖片）

冀招募100學者義工 單對單訪問參與者

該計劃涵蓋不同光譜的學者，包括沈旭暉、孔德維、孔誥烽、王永平、李少南、林超英、梁卓偉、梁啟智、程介明、陳弘毅、黃偉豪和Emily Nason，並正招募目前或曾在大學全職、兼職工作的學者擔任義工，以任何形式訪問和他有互信的學生、年輕人或運動參與者，可以匿名及以虛擬方式訪問，讓對方沒有顧忌和預設前提之下暢所欲言，現時目標是找到100位學者義工。

冀說出受訪者認為的根本問題與未來意見

該計劃希望受訪者分享見解，包括怎樣理解逃犯條例修訂活動的根本原因、香港回歸的最根本問題等，說出他們在各個崗位的經歷，心底裡的最大訴求，以及認為2047年香港的理想前景、制度、國際地位應是怎樣。

學者整理訪談內容之後，會提出各自專業領域出發的簡單剖析，以及個人回應，目的是讓訪問成為幾代香港人雙向互動，同時借助不同學者的學術訓練，剖析各自眼中的未來圖像。

沈旭暉表示，希望受訪者無顧忌下清心直說，而特區政府及北京也要全面理解，實事求是，而不是自欺欺人。（林若勤攝）

不下結論讓公眾參考 考慮增加英文出版

沈旭暉表示，希望計劃可以滾動進行，每份報告完成之後會結集出版，他們不會下結論，除了讓公眾參考，也會直接送呈有關當局，並在資源許可的前提下翻譯成英文在國際出版社發表。