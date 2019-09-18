【政壇諸事町】何君堯賽駒天祿有乜來頭？　來港一年替何進帳...

今日（18日）星期三本是賽馬日，但由於首場2班1,000米賽事有立法會議員何君堯名下馬匹「天祿」參賽，頓成馬迷與非馬迷「焦點」。馬會宣布基於安全考慮，取消今晚跑馬地所有賽事。 事件引發馬迷與非馬迷不滿，就連馬主何君堯也表示遺憾。究竟4歲馬「天祿」有何來頭？又為何君堯進帳多少？

上季6場沙田僅得第7 谷草兩次奪冠

根據馬會資料，天祿的馬主為何君堯、何偉誠和李星強，從澳洲自購，4歲，已閹，今晚是該馬升上2班後首次出賽。天祿上季跑了6場，均是3班賽事，兩場沙田草地場均跑得7，4場快活谷草地成績較好，得到兩次冠軍、1次亞軍。練馬師為告東尼，快活谷出賽騎師為田泰安。

何君堯名下馬匹「天祿」原本今晚快活谷首場跑2班1000米，成為全港焦點。（馬會網頁）

天祿澳洲4場贏1冠兩亞 獎金不俗

在何君堯買入之前，天祿在澳洲出賽4場，獲得1冠兩季，其中一場是2017年12月16日在澳洲蘭域馬場，勝出右轉1000米表列賽殷利殊幼馬錦標。

天祿在澳洲共贏得近31.58萬澳元獎金，來到香港之後，暫時總獎金為187.68萬元。

「天祿_」來港1年成績不俗，上個賽季贏得法國五月盃，馬主何君堯、何偉誠與李星強均有到場捧盃。（馬會圖片）

父母均短途馬 兄弟最好成績為鞍歌

研究賽馬當然要看血統，天祿的父親為澳洲馬SMART MISSILE（智能導彈），但成績認真麻麻，整個比賽生涯只有3勝，贏馬路程是1000至1200米，之後狀態下滑早早退役配種。

從血統來看SMART MISSILE是早熟短途馬，在港出賽子嗣有21隻，表現最佳的是本來今晚也出賽的3班馬鞍歌，奪得3場第一，平了父親SMART MISSILE成績。

天祿母親是紐西蘭馬DUBLIN ME BET，亦是短途馬，子嗣有「要風得鋒」、「喜歡笑」等。

何君堯非第一次做馬主

翻查資料，何君堯原來已不是第一次做馬主。他與香港律師會會長、現任馬會主席周永健，以及王桂壎、林新強，合夥擁有賽駒「七星拱照」。該馬在2017年12月起共跑21場，最佳名次是1次奪得亞軍，並已經退役，生涯總獎金近25.88萬元。

立會內現時有多少馬主？

除了何君堯，立法會現時的現役馬主，還有鄉議局主席劉業強，他與妻子同養愛駒「翠龍」，而同屬建制派的謝偉俊則是「源源動力」的馬主。

另有多名議員身兼前馬主的身份，好像經民聯林健鋒、張華峰和盧偉國，以及自由黨張宇人和商界廖長江。如此推算，經民聯算是最大「馬主黨」。