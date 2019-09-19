粉嶺高球場建公屋　經民聯：拆球場建公屋是焚琴煮鶴

公屋聯會早前建議，政府全面收回粉嶺高爾夫球場興建公營房屋。經民聯認為，香港需要這個全港唯一大型國際賽事認可的球場，用來興建住宅是焚琴煮鶴之舉。

是本港唯一大型國際賽事認可場地

經民聯認為，粉嶺高爾夫球場是本港唯一一個大型國際賽事認可場地，香港作為重要的國際城市和貿易、旅遊和金融中心，不應只有高樓大廈，需要多元化的配套設施，其中包括必要的國際性康體設施即高爾夫球場，認為世界上著名的國際大都會、國際金融中心都有屬於自己的高爾夫球場，收回粉嶺高爾夫球場，將損害香港國際大都會的形象。

粉嶺高爾夫球場在1911年落成，經民聯指出內有大量的重要歷史古跡，用來興建住宅是焚琴煮鶴。（資料圖片）

高球場內有大量重要歷史古跡

經民聯指出，粉嶺高爾夫球場於1911年落成，具有超過100年的歷史，球場內有大量的重要歷史古跡，用來興建住宅是焚琴煮鶴之舉。

此外，經民聯指粉嶺高爾夫球場涉及眾多從業員，收回球場會影響他們的生計。

倡優先發展棕地、舊區公屋重建

經民聯表示，該黨一直支持政府開發土地，但反對以不兼顧各方意見的方式而收地建屋。經民聯建議政府優先研究發展棕地、發展生態價值低並接近已發展區的綠化帶，加快舊區公共屋邨重建，提高部分市區工商業及住宅用地的地積比率，同時盡快展開填海計劃。