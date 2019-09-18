王國興宣布不參選議會：在能力範圍內續為市民發聲

前立法會議員、現任東區小西灣選區區議員王國興，宣布不再參加議會選舉，包括年底區選會換屆選舉及明年立法會選舉。 王國興在facebook表示，昨日（17日）已在東區區議會最後一次會議上，宣布不再參加議會選舉，而位於小西灣的區議員辦事處，亦將於今年底任期終結時結束。 他表示，在任期結束後，會在力所能及範圍內繼續為市民發聲。

1991年開始議員生涯

屬於工聯會的王國興，早於1991年於北角北當選區議員，今次亦專程到北角岸邊拍了一段片段宣布不再參選的決定。

他在2004年自動當選立法會勞工界議員，2008年改到新界西選區，首次以直選當選立法會議員，2012年參選港島區並成功連任，不過2016年出選立法會區議會（第二）功能界別，但最終敗給民主黨涂謹申。

至於區議會選舉，2015年王國興空降小西灣選區，打擊朱日安及譚得志當選。

王國興回應《香港01》查詢時表示，自己已經70多歲，亦以區議員及立法會議員身份服務了28年，「仲選來做乜，都應該抖吓」，所以是時候退下來，未來亦不會出選立法會。

格仔裇衫、大字報、午餐肉為人熟悉

王國興在立法會生涯頗為市民熟悉，因他經常在立法會上寫大字報，以及帶一些道具去開會，格仔裇衫更是他的「招牌」服裝。

此外，他在泛民於議會內「拉布」時，以午餐肉為例子，指出拉布一日會浪費255萬元公帑，相當於16萬罐午餐肉或12萬罐豆豉鯪魚，言論常被網民提起。