【逃犯條例】環球時報批評黃之鋒「搞一場玉石俱焚的對抗運動」

香港眾志秘書長黃之鋒出訪德國及美國，香港時間昨晚（18日）與香港眾志常委羅冠聰、歌手何韻詩，以及美眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人舉行記招，透過《香港人權與民主法案》將提前於下星期審議。 《環球時報》社評指「黃之鋒等極端反對派則充當了煽動香港做美國遏制中國『前線志願者』的角色」，「搞一場『玉石俱焚』的對抗運動」。

指玉石俱焚會令市民失去未來

《環球時報》社評稱，美國國會赤裸裸地干涉屬於中國內政的香港事務，而這些人去年還在憤怒地指責中國透過孔子學院、媒體活動對美國進行「滲透」。

社評稱，這些美國政客是對中國充滿偏見甚至仇恨的「意識形態狂」，又指黃之鋒等人搞一場「玉石俱焚」的對抗運動，失去未來的將是香港廣大普通市民。

稱黃之鋒若掌憲制權 香港會變關島

《環球時報》說，如果香港一些人受美國的忽悠，將抗議運動搞成要求獨立政體級別的絕對普選的政治對抗，將矛頭指向整個國家，是一場自殘運動，決無任何成功的可能。

該報又將黎智英、李柱銘、黃之鋒稱為「賣港份子」和「漢奸」，稱他們的利益與美國和西方的反華勢力綁在一起，如果讓他們來主導香港的憲制權力，香港就會脫歐中央管制，成為美國「新的關島」，納入華盛頓勢力範圍。