黃之鋒赴美國會聽證會　葉劉批非民選：我願去作證，如果邀請我

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）早前舉行聽證會，討論香港的動盪局勢及美國政策，香港眾志秘書長黃之鋒亦有出席。期間他指出，「香港危險地邁向一國一制」；又表示，「歷史學家會慶祝美國國會曾與香港人和人權民主站在同一邊」。 行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀今（20日）出席一個活動後表示，赴美國出席聽證會的人沒有代表性，且言論有誤導性，「呢啲年輕人又唔係選出嚟嘅……佢地發言有啲有誤導性，令國會議員以為我哋嘅人權自由受到損害；所以我都表示我願意去作證嘅，如果美國國會邀請我」。

黃之鋒和其他港人早前獲邀到美國國會出席《香港人權與民主法》聽證胡。葉劉就指，他們並非民選，無法代表港人，又稱自己也願意去作證，「如果邀請我嘅話」。（資料圖片/盧翊銘攝）

葉劉又表示，希望美國國會議員多聽不同聲音，對香港真實情況有深入、中肯了解。

她指，人權民主法案一定要因應《逃犯條例》修訂撤回而修改，而條文中有些難以執行，包括要香港2020實施及23條立法，是香港內部事務，美國國會議員不應該干預，她相信，該些條文「冇法子執行」。

葉劉又稱，近日示威遊行中有年輕人手持美國或者其他國家的國旗，她認為做法不恰當，是「侮辱自己國家」，她又稱「有同部分年輕人傾過」，指有人對於前途感到迷惘。