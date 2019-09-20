邱騰華訪美　指香港是美企亞洲最佳夥伴

商務及經濟發展局局長邱騰華訪美，推廣香港獨特地位和優勢。他表示，香港是美國企業在亞洲的最佳夥伴，美國企業可利用香港拓展業務、建立網絡和人脈，以至探索與不同社群的合作。

邱騰華於當地時間星期四(19日)在洛杉磯出席「邁向亞洲 首選香港」晚宴，表示香港不單止具備成熟的金融服務業及基礎設施，亦享有由《基本法》所賦予的單獨的關稅地區地位，擁有貿易自主。在「一國兩制」的框架下，香港的法治制度、公民自由、財產權利及知識產權皆受到保障。

邱騰華在「邁向亞洲 首選香港」晚宴中表示，香港享有由《基本法》所賦予的單獨的關稅地區地位。（政府新聞處）

繼續深化與美國人民及企業往來

貿易以外，他還表示兩地亦有人民聯繫、教育交流、體育和文化活動、創科發展及政府與政府間的合作，香港在各方面亦因此受惠，會繼續以各種方式深化與美國人民及企業的往來。

「邁向亞洲 首選香港」是貿發局的國際旗艦推廣活動，旨在為有意進軍亞洲的美國公司推廣香港的商貿服務。

抵達洛杉磯前，邱騰華於三藩市參觀了創業投資基金公司500 Startups，了解該公司為世界各地初創企業提供的加速器計劃，以及在香港投資的初創項目。

邱騰華明天會出席「邁向亞洲 首選香港」論壇，以及由智庫組織Milken Institute及香港駐三藩市經濟貿易辦事處合辦的午餐會。