何君堯不叫停清潔日　大埔街坊收起精美文宣：相信連儂牆很快再現

反《逃犯條例》修訂運動至今持續超過3個月，各區連儂牆成為文宣重地，立法會議員何君堯發起9月21日「清潔香港行動」，批評食環署執法不力，呼籲市民一同清除全港連儂牆。堪稱最大規模、港鐵大埔墟站外的「連儂隧道」亦是清潔目標之一，有街坊直言對隧道有感情，故提早收起「特別靚」的文宣作品，著對家「撕乾淨一點」，並相信連儂牆很快會重建。 律師梁永鏗指，由於連儂牆無明確的物主，法律上存有灰色地帶，難以一句界定貼或撕走物品是否犯法，但雙方都有法律風險，需要視乎法庭最終裁決。

大埔街坊蓮姐自6月起經常到連儂隧道，她稱看到別人貼的東西，都會覺得很感動。（鄧穎韜攝）

大埔街坊蓮姐自6月起經常到連儂隧道，與其他街坊及學生聊天，她表示看到電視新聞感到非常憤怒，但每每看到連儂牆上別人貼的東西，均會感到莫名感動，她直言不少街坊已對隧道建立起感情，會自發維持整潔，避免有衛生問題。蓮姐又發現張貼文宣的學生及市民都很懂事，會避開路牌或巴士站指示牌，務求不會妨礙別人通行，「有人說不喜歡看到這些字，麻煩撕掉它，我便說你走在中間，沒有人叫你看，對不對？人各有志，我喜歡寫什麼就寫，地產公司亦有很多宣傳廣告，你不去告地產公司？」

蓮姐僅目暏食環署人員到場兩次

蓮姐表示，3個月以來她只見過食環署派員來清潔兩次，其中一次是有人在牆上倒排洩物，令周圍瀰漫難聞異味，街坊只好與食環署人員合力清潔，「有次有人在隧道放花圈……隔了不久，因為花有味的會臭，便有人投訴，之後食環署派員來掃乾淨了」。

食環署曾指由於連儂牆上標貼非商業宣傳品，要經地政總署核實才會處理，如引起嚴重環境衛生問題，食環署則會處理。立法會議員何君堯早前批評食環署執法不力，故決定於21日發起「清潔香港行動」，呼籲市民一同清除全港連儂牆。

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蓮姐斥何君堯當食環署無用 相信連儂隧道很快會被重建

蓮姐表明明天不會到場阻止別人清理，亦提醒街坊不要到場，免起爭執，「他們要做你又阻不了，憑良心他們覺得做完舒服的，不傷到人的就可以了……我覺得何君堯當政府是死的，當食環署無用」，她認為如果現場有垃圾，街坊會自行清潔。蓮姐更着明日參與清潔活動的人「撕乾淨一點」，「乾脆連膠紙也撕走，讓我們第二日做少一點功夫再貼回去」，她相信連儂隧道很快會被重建，「很快又是另一個臉孔」。

由於不忍心看到漂亮的文宣被拆走，蓮姐表示，「有數張圖很漂亮的，是小朋友自行設計的，很多人來拍照，我不想浪費他們的心血，我便先收起，隔天再掛回」。她又指自己親身聽到很多人大讚文宣有創意，甚至見過外國人來拍雜誌圖片，及有新人會來拍婚紗照。

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律師梁永鏗指，由於連儂牆無明確的物主，法律上存灰色地帶，很難一句界定貼或撕走物品是否犯法。張貼物品有機會構成公眾妨擾罪，理論上將地方回復清潔是沒有問題，但如清理的人破壞了有價值的物品，而該物品可能有物主，清潔的人或干犯刑事毀壞罪。梁永鏗認為每個個案情況都可以不同，雙方都有法律風險，要視乎法庭最終裁決。