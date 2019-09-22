【逃犯條例】劉鳴煒支持設獨立調查委員會：有助各方和解

青年發展委員會副主席劉鳴煒近日接受本地報章訪問時，表態支持成立獨立調查委員會，指有助各方和解，否則無論修例風波以怎樣方式結束，不會真正安撫到市民大眾。他認為，即使反修例風波未完結，政府亦可讓社會覺得有希望成立獨立調查委員會。

林鄭月娥與部分主要官員將於9月26日（星期四）晚上7至9時，出席於灣仔伊利沙伯體育館舉行的首場「社區對話」活動。（資料圖片/高仲明攝）

劉鳴煒認為，至今仍未見到坊間有可行的解決方案。對於港府宣布撤回條例及進行社區對話的舉措，他覺得是「遲咗少少」，亦難言成效，但對話是必須做，雖然不代表政府或示威者會同意對方意見，但最低限度應了解不同聲音。

他指，成立獨立調查委員會有其必要，因為一日無獨立調查委員會，不會真正安撫到市民大眾，又重申要先成立委員會，方可討論其他訴求。

劉形容現時社會撕裂比佔中時期更甚，已經到雙方互相妖魔化的階段，指兩邊陣營開始過分標籤對方的組群，是一個極不好的現象，只會加強誤解。他認為兩個組群現時分別將對方某些言行放大，「刻意定係魔鬼化，還是真誤會，我唔知。」

劉鳴煒直言青年發展委員會的能扮演的溝通橋樑角色有限，因參加反修例的巿民已經不僅青年，亦不全由青年主導，但若政府想聚焦聆聽年輕人心聲，青發委有一定作用，他呼籲政府聽取意見後切勿「聽完就算」， 如何回應和跟進行動才是關鍵；社會亦要理解，政府不可能對所有意見照單全收。