撰書論青年從政秘訣　劉鳴煒智庫：年輕人非社會運動唯一持份者

近年青年越趨關心社會議題，一連串反對《逃犯條例》修訂活動中不乏年輕人身影，社會上有評論把反修例活動引衝突的矛頭直指年輕人，指他們是罪魁禍首。由青年發展委員會副主席劉鳴煒成立的MWYO智庫研究員郭東旺認為，不應立即把反修例活動只歸咎於年輕人，而忽視整個香港社會其他持份者，包括中年人士、中產階層、傳統精英等。

郭東旺提到，現時政治形勢不斷改變，看到盼於體制內作改變、有意從政的年輕人不懂得參與政治的方法，故此去年初起籌備《權力遊戲》—香港青年從政秘訣一書。（張浩維攝）

郭東旺指出，青年的公民意識很高，尤其對比回歸前或回歸後10年，很多青年人願意了解社會現時正在發生甚麼事。對於社會熱議通識科是否鼓動學生參與社會運動，他表示現今資訊發達，年輕人不會只從學校通識教育授課作為唯一渠道接收資訊，相信年輕人有自己的判斷能力去決定該怎樣行事。他提到每次有社會運動，都令年輕人醒覺，是年輕人關心社會的契機，有助他們反思自己跟社會的關係，能為社會付出些什麼。他指年輕人組織地區關注組也屬公民參與的一種。

特首林鄭月娥上周會見傳媒時表示會全面改革各個諮詢委員會的組成，其中青年發展委員會將大幅改變組成。郭東旺指，青委會無疑能收到一些建議，但當局聆聽後怎樣跟進都十分重要。

書內訪問逾二十位資深及年輕不同政治光譜的從政者，涵蓋建制泛民及非泛民外屬反對派的立法會議員和區議員，以至諮詢及法定組織成員和政府前問責官員。（張浩維攝）

近年有不少青年人從政，部分從非固有政治體制進身政圈，成為非建制、非泛民的無黨派候選人，郭東旺指他們雖然沒有傳統政黨資源，不過因是政治素人，盼以改變帶來新氣象的方向能夠得到求變市民的支持，這將成為他們的優勢。他續指，體制內外的從政者不是對立，乃相輔相成、百花齊放，大家以不同身分及適合自己的方法去關心香港社會

郭東旺提到，現時政治形勢不斷改變，看到盼於體制內作改變、有意從政的年輕人不懂得參與政治的方法，故此去年初起籌備《權力遊戲》—香港青年從政秘訣一書，希望讓他們了解整個政治局面，協助他們在「權力遊戲」內選擇合適自己的從政道路。書內訪問逾二十位資深及年輕不同政治光譜的從政者，涵蓋建制泛民及非泛民外屬反對派的立法會議員和區議員，以至諮詢及法定組織成員和政府前問責官員。他盼年輕人得悉體制內外運作模式，從政者所面對的困難及往後成功的因素，啟示年輕人尋找適合自己的從政道路。