【林鄭社區對話】抽中發言黃藍比例5：1　林鄭放身段惟拒獨立調查

反修例風波未平息，政府今晚（26日）舉行首場「社區對話」，行政長官林鄭月娥、政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始均出席，並由政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁將擔任主持人。 整個為時逾兩小時的對話會中，共有30人「有幸」被抽中發言，其他撐示威者、狠批林鄭和警方的有25人， 而直接或間接批評激烈示威動的有5人，比例為5：1。

批評者多集中批評警察行為 支持成立獨立調查委員會

今次對話有超過2萬人報名，政府抽出當中150人參與，最終有30人發言。發言者之中有25個集中批評政府，只有5人支持政府、譴責示威或表示中立。而批評政府的發言者中，多人面戴口罩。

發言者關注的項頗多集中於警察行為，多人批評警方執法不公，以及支持成立獨立調查委員會。亦有人希望調查721元朗白衣人事件，以及北角等地的市民遇襲事件。

有市民關注新屋嶺內的情況，亦有人指若訂立「禁蒙面法」，是否可以同樣容許警察不蒙面及展示編號。

有人稱學生不應涉政治 港台「出政府糧反政府」

不過，被抽中發言者中亦有人撐政府，其中5名發言者直接或間接撐政府或警隊。一名女士指香港民怨之一是房屋問題，稱學生不夠成熟不應涉及政治，而教師、社福界及宗教團體則鼓動人上街，又批評香港電台「出政府糧反政府」。

另外一名女子在抽中發言中，力挺警察，批評黑衣示威者。她說，「當我經過警署和有警察的地方，並不驚怕，但見到黑衣人聚在一堆叫囂，我反而會害怕。」

有不願具名的建制派人士表示，抽中發言比例料與兩邊陣營入場數目成正比，坦言「黃絲會比藍絲更踴躍報名」，希望入場被抽中公開發表意見，「因為不少藍絲會擔心，公開撐警後會被人起底，帶來不必要的麻煩」。

在為時約兩個半小時的對話中，林鄭明顯放下身段，再沒有擺出「好打得」的姿態，反而無論在聲調、目光交流上，刻意向在場者顯示善意，且有多次在回應時表現得頗有感觸。

面對大部分發言人士促請就警權問題設立獨立調委員會，林鄭回應時表明，不會答允有關求，又指香港保持一國兩制，不是自治，「自治就不是一國兩制」，這是一國兩制的底線；同樣青年人成長也有底線。

林鄭又再次申明，示威者提出的「五個訴求」中，「有些是無辦法接受的」，例如對被拘捕人士全部不追究、全部都釋放，「是對香港法治最深、最深的傷害」，所以不可能接受。