【社區對話】發言火藥味濃　馬尾女鬧足林鄭3分鐘：你必須下台！

政府晚上（26日）七時在灣仔伊館舉行首場「社區對話」，歷時兩個半小時，較原定時間延長半小時，共有30名市民先後發言，會上不少市民批評政府施政表現及處事手法。 有發言女士批評林鄭漠視民意，管治無能，導致全港「天怒人怨」，強調她不應將施政失誤推卸給通識教育、房屋問題甚至年輕人；亦有年輕人建議她每日花15鐘到「連登討論區」了解年輕人想法；另有女士批評港台「出政府糧反政府」，需要由內到外重整。

有發言女士批評林鄭漠視民意，管治無能，導致全港「天怒人怨」，強調她不應將施政失誤推卸給通識教育、房屋問題甚至年輕人。（盧翊銘攝）

在批評政府的發言者中，多是寫好「台詞」，一旦被抽中，連珠炮發，令首場社區對話會不乏「精彩」片斷。

一名扎馬尾的女子發言時批評，警方濫權、濫捕，她引用報章的民調指，有48%的市民對警員零信心，導致現時示威遍地開花，又指林鄭為國家添煩添亂。她指，今年是中共建國70周年，前特首曾蔭權、梁振英都獲邀出席慶祝活動，「唯獨你一個無份去，你知唔知點解呀？」、「因為你搞到香港天怒人怨，習主席都恥與你為伍」，她批評林鄭漠視民意，管治無能。

該女士強調，林鄭不應再轉移視線，將施政失誤推卸給通識教育、房屋問題甚至年輕人，更不應學前特首梁振英的「語言偽術」，侮辱市民智慧。

有年輕人建議她每日花15鐘到「連登討論區」，即可了解年輕人想法。（盧翊銘攝）

建議林鄭看連登討論區

有年輕發言時表示，林鄭若想知道年輕人在想什麼，可以每日花15分鐘到「連登討論區」的「熱門」即可了解。他稱當自己得知被抽中後，即在連登發帖文，問及網民有甚麼問題想問政府，隨即接獲不少意見。他強調這個平台非常厲害，「毋須3000警力，只要打開手機，免費嘅個App，打開佢就可以知道年輕人諗緊咩。」

形容香港如患癌 政府想「食粒止痛藥就醫好」屬天真

另有發言女士稱自己是真香港人，年年都有交稅，她指林鄭認為對話能戰勝衝突，但強調已錯過最好氣機。該女士表示，林鄭稱要收窄民意，但面對100、200萬人上街，市民造成人鍊、罷工、罷課、罷買，政府「好似咩都唔知」，故「想（林鄭）你睇多點、知多點」。她形容現時香港如患癌一樣，「想食粒止痛藥就醫好，太天真」，她稱香港有表裡不一的行政長官，不需問責的政府官員、濫捕濫權的警員。

政府晚上在灣仔伊館舉行首場「社區對話」，歷時兩個半小時，較原定時間延長半小時。（盧翊銘攝）

要求由內向外重整港台 「出政府糧反政府」

另一邊廂，亦有發言者撐政府，批評激進示威者。一名女士認為，政府應成立獨立調查委員會調查「暴動」背後的原因，若有立法會議員參與，需立即停職，又質疑教師、社福界、宗教團體都有鼓動市民上街。

她又批評現時「假記者」泛濫，應加強監管記者，特別是香港電台，「出政府糧反政府」，應該由內向外重整，作官方頻道應做應該的事。

問示威者是否要「一將功成萬骨枯」

有發言女士稱示威者現時的方法正確需要考慮，問及是否要「一將功成萬骨枯」？她表示自己去警署和有警察地方的從來不怕，但見到黑色衫的人會驚。無論如何，希望各方都應該注意安全，她強調各方人士都要知道香港是大家的，今日做的事可能會覺得是用生活爭取，但香港終歸是你們的，要想想大家要如何去做。