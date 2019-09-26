【社區對話】首稱停用新屋嶺　林鄭：認真檢視外界指控是否屬實

政府首場「社區對話」在今日（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，共有150名市民能出席，活動上多名市民關注新屋嶺事件，問及特首林鄭月娥為何新屋嶺的透明度低，律師不能夠進入協助被捕人士，即使是太平紳士都不能進內了解。 林鄭回應表示，新屋嶺拘留中心不是常設的拘留中心，且由於新屋嶺問題備受關注，警方已不再使用新屋嶺拘留中心。林鄭強調會認真審視有關指控，監警會亦會重點檢視新屋嶺問題，是否有發生被指控的事。

林鄭回應表示，新屋嶺拘留中心不是常設的拘留中心，她稱因新屋嶺運作備受關注，故警方已不再使用新屋嶺拘留中心。（李澤彤攝）

林鄭向出席者直接回應對新屋嶺的質疑，亦是政府首次指已停用新屋嶺作拘捕示威者。

她詳細向在座150名入場者解畫，指曾與警務處同事溝通過，以她了解，由於有一次亂事中拘捕的人數較多，故需要啟動新屋嶺拘捕中心。不過，她明白社會關注新屋嶺的運作，包括當日有否出現程序上混亂，「或許有」，所以她會認真審視外間的質疑，強調監警會會重點檢視新屋嶺問題，是否有發生被指控的事情。

過去這段時間，反修例陣營傳出不少對新屋嶺拘捕中心的質疑，包括指有示威者在內被毆打，甚至有女示威者被輪姦。但警方已在不同的記者會上多次澄清，並無有關事情發生過，有關指控絕非事實。