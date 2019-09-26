【林鄭社區對話】示威者伊館一帶拆鐵欄掘磚頭　警發警告促停止

特首林鄭月娥出席的首場「社區對話」今晚（26日）於灣仔伊利沙伯體育館舉行，原定9時結束，但加時半小時。館外有數百人聚集，臨近結束前，部分人用垃圾桶堵塞出入口，拔起路邊欄杆，更有人也在伊館後門挖磚及擲磚，氣氛緊張。 現時其中一道側門，數十防暴警察列陣，並戴上頭盔。近9時10分，一批警員在皇后大道東聚集，半小時後舉起藍旗，指集會乃屬違法，要求在場人士離去，否則可能使用武力。 警方表示，有示威者在黃泥涌道近皇后大道東，拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並用雜物堵塞灣仔伊利沙伯體育館的出口，有參加伊利沙伯體育館活動的市民無法離開，現時嚴重阻塞交通，警方警告示威者立刻停止違法行為。

約晚上9時，有人在伊館後門挖磚，現場氣氛緊張。（鄺曉斌攝）

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對話歷時兩個半小時結束，場內官民離場，場外氣氛急告緊張，「五大訴求、缺一不可」口號不絕於耳，亦有市民高舉示威標語，有保安在場維持秩序，予與會者陸續離開。

伊館內亦有警員配備頭盔及手持警棍及持盾在場駐守；另一邊廂，大批防暴警紛紛戴上頭盔戒備，於停車場外阻隔示威者突破防線。

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社區對話結束後，仍有數百人聚集伊館外，示威者響應呼籲，轉到後門位置聚集。在約9時47分，警方於皇后大道東舉藍旗，警告在場人士離開，否則使用武力。在約10時，約十名示威者開始拆毀皇后大道東外的鐵欄，放在黃泥涌道上，路上也有人放置盆裁。

有駛經黃泥涌道的車輛，直接駛過路上的鐵欄。（張浩維攝）

皇后大道東及愛群道交通嚴重阻塞

社區對話結束一小時後，仍有數百人在伊館一帶聚集。警方在約10時半表示，指示威者在黃泥涌道近皇后大道東，拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並用雜物堵塞灣仔伊利沙伯體育館的出口，有參加活動的市民無法離開；又指有大量示威者佔據灣仔皇后大道東及愛群道，嚴重阻塞交通，警方警告示威者立刻停止違法行為。

警方提醒公眾及駕駛人士避免前住該區，並留意最新交通情況。

示威者拆毀鐵欄，放在黃泥涌道近皇后大道東上。（鄭子峰攝）