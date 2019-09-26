【林鄭社區對話】數百人場外抗議　座上客不滿單向對話撕證離場

政府首場「社區對話」將於今天（26日）晚上於7時灣仔伊利沙伯體育館舉行，但只設有150個名額，其餘市民只能收看轉播，未能與行政長官林鄭月娥直接對話。 是次對話會共接獲逾2萬名市民報名，但有中籤人士不滿只是「單向對話」，今晚到場後，撕掉座位證提早離場。

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斥林鄭只答對自己有利部分

晚上近8時，數百名市民聚集於會場外抗議，其間不斷高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」及「解散警隊」等口號。

80後的陳先生是150名獲抽中的出席者，不過他在社區對話會開始約半小時便離場。他表示，林鄭所指的對話單向，提問方式有利她逃避問題，選擇只回答對她有利的部分，批評政府只是重複過往過往的陳述。

陳先生批評只是一場騷，總之無期望，因此決定撕掉入場證，憤然離場。（麥凱茵攝）

指場內傳媒多過被抽中市民

今次的對談會，雖然政府表明從2萬多人中抽出150人，但陳先生指會場內仍然有一行的座位空缺。他說：「大會指其實預留了逾200人的名額，怕有人遲到或缺席；但現場出現的傳媒仍然較出席市民多，政府的誠實到底有幾多呢？」

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陳先生：只是一場騷！

陳先生又質疑，對談會採用的提問方式，能夠令政府迴避問題。他指，出席市民分為A、B、C三組，然後每組抽兩人再說三分鐘，林鄭月娥再作綜合回答；「那麼她可以選擇回答什麼問題，而我們卻無法即時與她對質」，認為對話無意思，「誠實有限，只是一場騷！最初來都有過會否轉『死性』，總之無期望！」最終，他撕掉入場證，憤然離場。