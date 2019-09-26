【林鄭社區對話】安檢嚴密須過兩關　記者化妝袋終被「DQ」

今日(26日)是特首林鄭月娥落區對話的大日子，除了事前在伊館放置催淚彈之外，亦安排安檢，入場人士都要過兩關，記者就身先士卒接受安檢，最後有甚麼物品會被DQ進場呢？

未入場，先安檢，記者都不例外，在地下登記後，經扶手電梯行上一層接受安檢。（彭毅詩攝）

對話會晚上7時才開始，但「早起的鳥兒有蟲吃」，為霸靚位，傳媒預先到達伊館排隊，據聞排頭位的在上午9時就在伊館。傳媒下午5時開始登記入場，提供簡單資料。

未入場，先安檢，記者都不例外。在地下登記後，經扶手電梯行上一層接受安檢。安檢區域放置4部安檢機，多名黑西裝、白恤衫的工作人員守候，有配戴襟章的女士頸戴間條絲巾，外形儼如空姐。

記者手袋中有一個化妝袋，內有粉盒、睫毛液和化妝掃等化妝品，但工作人員仍以「很多液體容器」為由，要求暫存化妝袋。（彭毅詩攝）

整個安檢分兩部分，首先是安檢機檢查每人的隨身物品，過程就像機場登機前的安檢，袋子都用膠兜載著，身上的金屬首飾就分開過。

機器安檢過關，便到人手檢查。黑西裝的工作人員會仔細檢查袋中每件物品，記者並無優待，與中籤的150名市民一樣要遵守《場地約章》，頭盔和豬嘴這些採訪衝突常用的裝備一律被DQ，即使是載水的容器都不能幸免，工作人員建議要不暫存水樽，要不將剩餘的水喝下，但後者亦不能將水樽帶入會場。

除了水樽，所有液體容器都成為禁物，記者手袋中有一個化妝袋，內有粉盒、睫毛液和化妝掃等化妝品，但工作人員仍以「很多液體容器」為由，要求暫存化妝袋。

由機檢至人手檢，整個安檢過程長約4分鐘，最後工作人員會提供一張號碼紙，好讓活動後取回暫存物品。（彭毅詩攝）

由機檢至人手檢，整個安檢過程長約4分鐘，最後工作人員會提供一張號碼紙，好讓活動後取回暫存物品。

有其後進場的行家談及安檢經驗，她的空水樽成功進場，而且安檢時不用將物品取出逐一檢查，亦有另一行家稱她的化妝袋沒被收起。總括而言，工作人員的檢查標準明顯不一。