【政圈風聲】社區對話前　林鄭先「深度對談」與小圈子對話

為了解決持續幾個月的修例風波，政府選擇兩條腿走，一方面「止暴制亂」，全力支持警方打壓示威衝突；另一方面想「對話」，在堅拒答應示威者餘下訴求的前題下，希望尋求溝通的機會。 周四(26日)的「社區對話」就是後者的新嘗試，不過較早前，政府已展開人數較少的「深度對談」，一名參加過的年輕人透露，會上發言受制較少，「唔會有人主動阻止你」；出席的官員陣容亦更鼎盛。

林鄭與局長到伊館展開「社區對話」，堅拒成立獨立調查委員會。（資料圖片／盧翊銘攝）

林鄭重複要對話云云，但直至前日的對話會上依然口硬，繼續向成立獨立調查委員會說不，「社區對話」的對話安排亦惹來批評，每名中籤者3分鐘的發言時間被指「唔夠喉」，當局就即場鼓勵參加者報名參與「深度對談」。

這類「深度對談」較「社區對話」更早啟動，一名曾參與其中一場「深度對談」的年輕人表示，據他了解，政府至今舉辦了4場「深度對談」，對上一次是昨日（27日）。該年輕參加者介紹，「深度對談」參加者來自不同界別，包括大學、文化藝術、教會、金融、地產、公關等，他形容政府光譜「由藍至淺黃都有」，至於他去的那次，全程歷時3小時，共十多人，發言時間上，「社區對話」參加者每人限時3分鐘，「深度對談」卻寬鬆得多，每人起碼可發言一次，「唔會有人主動阻止你」。

發言時間之外，「深度對談」的官員陣容亦更鼎盛，除了主角林鄭，他參加的一次共十多名政府問責團隊成員出席，包括局長、副局長和政治助理，官員和參加者的人數形同「1對1」。這與周四晚首場「社區對話」，林鄭偕四名局長出席，比例為「5對150」，兩者的「待遇」可謂相距甚遠。

除此之外，與周四的「社區對話」無差，主要回應問題的都是林鄭，他留意到其他官員則會以筆錄參加者的說話。

反修例風波發展至今，警員執法問題最惹爭議。這名參加者指，當日赴約的都關注警方處理示威者的問題，多數人表明要成立獨立調查委員會，他個人則提出警察在衝突中要展示警員編號，亦不可以濫用暴力及過度拘捕。

面對獨立調查這個最大公因數的訴求，這名參加者指林鄭在會上繼續堅持以監警會調查警察的問題。

進諫無用，「深度對談」又是否有價值呢？這名出席者認為，關鍵在於參加者的期望，「若你認為說完，政府短期內會有大幅度改變，這是不切實際」，但在靈丹妙藥欠奉下，溝通對話或許是唯一可以做的事。