【政圈風聲】馮程淑儀涉換樓醜聞告一段落　署任「D8」五年終坐正

政府內部近日公布政務職系升職消息，多名高級公務員獲升正首長級第8級(D8)，最令人關注的消息當然是已經署任「D8」逾5年的創新辦總監馮程淑儀，今年終於守得雲開，正式「坐正」，躋身首長級甲一級政務官。 另外，在5月出席立法會會議時，憑一身中國風時裝引起全城熱議的商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊科）利敏貞亦榜上有名。她的上司商經局局長邱騰華曾公開大讚利敏貞工作表現，指她「有 selling point，講嘢又有point」。

創新辦總監馮程淑儀周四晚都有列席特首林鄭月娥的首場社區對話。（資料圖片／盧翊銘攝）

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馮程淑儀獲林鄭月娥賞識 委任當創新辦總監

馮程淑儀一直在官場備受賞識，港英政府年代曾為時任布政司陳方安生及財政司曾蔭權的新聞秘書，被視為兩人的愛將。現任特首林鄭月娥對她器重有加，政府在2018年3月設立政策創新與統籌辦事處時，雖然時任民政事務局常任秘書長的馮程淑儀正受換樓醜聞纏身，但林鄭仍委任她為創新辦總監。

馮程淑儀自2014年7月中任民政局常秘至今，已署任「D8」逾五年。2016年4月，其丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業爆出換樓醜聞，馮程淑儀亦牽涉在內，自此仕途一直停溜不前。

馮永業在今年9月中被裁定公職人員行為失當罪成，判監9個月。其官司結束後不過半個月，馮程淑儀立即被「解凍」，據了解，今年政府派發多封升職信，馮程淑儀終坐正「D8」。值得留意的是，過往兩年政府「皇榜」皆在6月出爐，今年則延遲至9月尾公布，當時政府消息解釋因有「工序」未完成，暫未能公布坐正或升任「D8」的官員名單。