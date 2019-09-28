【區議會選舉2019】黃之鋒宣布參選　稱一旦被DQ有應變方案

香港眾志秘書長黃之鋒，於今日 （28日）雨傘運動5周年的日子，宣布將參加今年區議會選舉，擬出戰海怡西選區。 被問及一旦被DQ（取消資格）會否有Plan B（第二方案），黃之鋒指，民主派海怡半島工作團體非只他一人，他已與民主動力商議好應變機制和方案。

黃之鋒宣布參選，獲民主派人士支持。（羅國輝攝）

黃之鋒在政總前舉行參選記者會，獲多個民主派人士支持，包括曾被DQ參選資格的眾志周庭、被DQ議員資格的姚松炎、立法會議員區諾軒和張超雄等。

報名參選 政治聯繫非填眾志

黃之鋒指，香港眾志由轉營民間政治組織開始就非一個政黨，所以他並不會在報名參選時，政治聯繫一欄填上眾志。

他解釋，情況等於「區諾軒去選區議會時，政治聯繫不會填民陣，梁耀忠去選區議會都不會在政治聯繫填支聯會」，而身為香港眾志的秘書長，代表民主派聲音，他將會填上「民主派」，稱此非避嫌，亦不相信政治聯繫會影響他的參選資格。

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他又指出，國際社會都關注政治篩選的問題，即使各地政府對香港抗爭有不同想法，但報名參選讓選民決定能否成為代議士是合情合理，「這亦是我9月去到台灣、德國接受訪問時候，無論政府官員以至國會議員都相當關注的問題，而《香港人權與民主法案》在討論時候亦都有討論到關於選舉篩選、DQ主任的問題」。

他認為，在反修例運動持續下，政府DQ參選人，即反映政府現時所說的對話平台猶如垃圾、公關技倆，「因為政府如果願意聆聽年輕人的聲音，就不會弄到我們連參選、在體制內獲得發聲的機會都沒有」。

他強調當選與否非由北京決定：「我的選民不是習近平，不是林鄭月娥，我的選民就是海怡半島的居民，如果政府連我入閘的機會都要封殺，這完全說明了為何街頭抗爭仍然持續。」

黃之鋒擬出戰的怡西選區，該區現屆區議員為新民黨陳家珮，預計陳亦會爭取連任。

今日是雨傘運動五周年。2014年9月26日晚，學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰發起衝入公民廣場，並引發之後在金鐘一帶的衝突，為事件揭起序幕，並在9月28日起佔領起金鐘一帶的主要道路，展開為期79天的雨傘運動。

黃之鋒亦因發起衝入公民廣場被捕，被控非法集會等罪名，最終判囚半年。