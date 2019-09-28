【逃犯條例】報道稱林鄭宣布撤回前　曾向習近平上報尋求批准

反修例運動持續多月，激發連場警民衝突，特首林鄭月娥在本月4日發表電視講話，正式宣布撤回修訂《逃犯條例》。 今日（28日）出版的南華早報引述接近政府的消息人士指，林鄭月娥於本月4日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂前，曾在本月3日向國家主席習近平上報及尋求批准。（Hong Kong leader Carrie Lam sought Xi Jinping’s approval to formally withdraw extradition bill ） 翻查資料，本月5日林鄭在向傳媒解釋撤回修訂條例在內的四大行動時，曾被記者追問該四項行動是否出於北京的指示，當時林鄭月娥回答指「我是要尊重一國兩制」及「我昨天宣布撤回這條條例草案，中央政府的立場仍然是理解、尊重和支持」。 《香港01》正就有關消息向特首辦查詢，暫時未有回覆。

南華早報引述接近政府的消息人士指，林鄭月娥宣布正式撤回《逃犯條例》前，曾向國家主席習近平上報及尋求批准。(資料圖片/張浩維攝)

南華早報引述消息指，撤回修訂條例是極重要的決定，與委任香港政府主要官員一樣，要由國家主席習近平批准。他補充，中央政府考慮到現時的中美關係處境，研判修例風波已經不止是特區及中央政府之間的事件，因此港府未有太大空間應對此政治危機。報道稱，此說法與《路透社》公開林鄭月娥商界會面的錄音內容吻合，當時林鄭向商界代表稱「一旦一個問題被提升到國家層面，去到主權和安全水平。。。（特首）政治上的操縱空間非常非常有限」。

報道稱，另一消息人士亦表示，在國家安全的角度下，撤回條例修訂此重要決定需要習近平批准，是自然及合邏輯的，而事件已不是特區政府可處理的問題範圍內。