【逃犯條例】暴力升級　梁美芬指不應攬炒　學者：反映制度失效　

反修例運動持續近四個月，港台節目《城市論壇》討論有關國民認同、示威者示威手法等問題。經民聯立法會議員梁美芬指出，爭取高度自治和普選不應使用暴力「攪炒」。她指出《基本法》45、68條承諾特首和立法會最終達致雙普選，但同樣是憲制責任的《基本法》23條也未立法，國家安全不能確保，認為不應只談雙普選。 公民黨立法會議員陳淑莊反駁指，23條在2003年立法失敗後，也有建制政黨支持07、08年雙普選。梁美芬隨即反駁指「我嗰時未做議員」，又對陳淑莊說：「唔好屈我。」陳淑莊認為，香港能否達致普選，最主要取決於香港和中國政府的決定，認為政府應有普選時間表和路線圖，認為做法最能展示誠意。 嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣分析指出，示威者是否使用暴力，涉及制度是否解決社會分歧，若制度無法解決分歧，暴力便派上用場，反映管治制度已失效，認為若停留在較低層次討論問題是失焦。

陳淑莊認為，香港能否達致普選，最主要取決於香港和中國政府的決定，認為政府應有普選時間表和路線圖，認為做法最能展示誠意。（資料圖片／張浩維攝）

8.5萬人投票 84%人對中國人身份不感自豪



《城市論壇》在節目前一天在facebook專頁發起網上投票，有約8.5萬網民投票，只有16%網民表示對自己作為中國國民而感到自豪，84%人不感自豪。

香港大學學生會前會長孫曉嵐指出，香港人和年輕人與中國人身份愈行愈遠，近因必定是反修例運動，她指出有人把修例定義為「送中」，已反映港人對中國政權的抗拒。她又指過往在中國發生的荒謬事，近期竟在香港發生，包括警員被指疑施用酷制、稱示威者為「曱甴」、記者為「黑記」、白衣人襲擊市民等，這些事件亦影響港人的身份認同。

陳淑莊認為，根據港大民調過往調查，18歲至29歲對中國人身份認同不感自豪高達九成，是長期持續出現的問題，香港特區政府一直無法處理，即使中國政府予香港很多「甜頭」、「方便」，但二十多年仍無法買到香港人的民心，直指「咁多年都改變唔到（身份認同），有權力嘅人應該真誠檢討下，點解無進步。」

李彭廣：建制派不應把修例風波升級至國族矛盾

李彭廣指出，香港人身份認同有歷史因素，經過殖民地時代、國共內戰、鬥爭，認為在討論身份認同問題前，需認清自己在討論的是「文化中國」、「政治中國」，還是「種族中國」。他認為，原先修例只是立法爭拗，但現在變了制度爭拗，甚至身份認同爭拗。他指出，建制派把爭拗很快升級至國族矛盾，做法不健康和無幫助，又指出中央定性風波為「人民內部矛盾」或「階級敵我矛盾」，處理手法會有所不同。

梁美芬則重申，國民身份認同問題，反映回歸後的中學教育出現問題，不只是通識科，指制度無法確保教師質素，在課堂上「講乜都得」，教育局從來沒有正視。

梁美芬重申，國民身份認同問題，反映回歸後的中學教育出現問題。（資料圖片）

梁美芬：五年前佔中無用暴力

對於示威者使用手法逐漸暴力，梁美芬認為五年前「佔中」無用暴力，但認為爭取高度自治和普選不應使用暴力「攪炒」，對任何違法行為、不論政見都應追究。她又指出《基本法》45、68條承諾特首和立法會最終達致雙普選，但同樣是憲制責任的《基本法》23條也未立法，國家安全不能確保，認為不應只談雙普選。

陳淑莊反駁指，23條在2003年立法失敗後，也有建制政黨支持07、08年雙普選。梁美芬隨即反駁指：「我嗰時未做議員」，又對陳淑莊說：「唔好屈我」。陳淑莊認為，香港能否達致普選，最主要取決於香港和中國政府的決定，認為政府應有普選時間表和路線圖，認為做法最能展示誠意。

李彭廣分析指，2008年香港人的中國人身份認同到達高峰，08年後才拾級而下，認為這個問題需反思。他又指出示威者是否使用暴力，涉及制度是否解決社會分歧，若制度無法解決分歧，暴力便派上用場，反映管治制度已失效，認為若停留在較低層次討論問題是失焦。

李彭廣指出示威者是否使用暴力，涉及制度是否解決社會分歧，若制度無法解決分歧，暴力便派上用場。（資料圖片／高仲明攝）