【林鄭對話會】梁美芬稱大學同事撐禁蒙面法　泛民議員批林鄭離地

特首林鄭月娥上周五（13日）透過民政事務處向全港所有區議員發信，邀請他們出席今天晚上（18日）於政總舉行的「對話會」，不過遭民主派政黨揚言杯葛，只有數名民主派議員出席。據了解，共有98名區議員出席是次 「對話會」。 不少區議員藉「對話會」向林鄭進言，經民聯立法會議員、九龍城區議員梁美芬發言時表示，她在城大接觸到很多同事，即使政見與她不同，也與她交談逾一小時，她稱無論是持不同政見的同事，也着她想辦法立「《禁蒙面法》」，反映很多市民也支持《禁蒙面法》，認為沒有《禁蒙面法》「害咗啲年輕人」。 出席「對話會」的沙田區政召集人、沙田區議員丁仕元直指，至今仍看不到政府有任何措施修補撕裂，又說不論左、中、右，要求成立獨立調查委員會調查修例風波，是社會的最大公因數。丁又反問林鄭：「覺唔覺得自己滿手鮮血！」

丁仕元（中）在發言末段重申「五大訴求，缺一不可」，促政府予港人真普選。（羅君豪攝）

本身是城大法律系副教授的梁美芬在「對話會」中發言，稱她在城大接觸到很多同事，即使政見與她不同，也與她交談逾一小時，她稱無論是持不同政見的同事，也着她想辦法「搞《禁蒙面法》」，反映很多市民也支持《禁蒙面法》，認為沒有《禁蒙面法》「害咗啲年輕人」，令年輕人覺得做事無需要負責任。梁美芬又說，作為法律系一員，認為法治社會需嚴格執法，若違法者非常年輕，制度內亦有機制處理。

她又支持參考英國2011年托定咸騷亂，在平亂後成立特別法庭，「快審快判」，認為對各方也有好處。她認為政府不要「第一句就say no」，參考英國騷亂成立「港版英式」的騷亂委員會，以回應市民要求成立獨立調查委員會的訴求，指騷亂委員會不只查警隊。

丁仕元斥林鄭「滿手鮮血」

沙田區政五名成員包括丁仕元、趙柱幫、丘文俊、黎梓恩和吳錦雄有份出席「對話會」，其中丁仕元在發言指表示，自己是和理非抗爭者，認為若林鄭在100萬人和200萬人遊行後能夠撤回修例，社會就不會像現在般撕裂，他問林鄭會否再次道歉和承認造成社會撕裂的責任。

丁仕元續指，至今仍看不到政府有任何措施修補撕裂，又說不論左、中、右，要求成立獨立調查委員會調查修例風波，是社會的最大公因數，丁又反問林鄭：「但你（林鄭）企到咁硬，覺唔覺得自己滿手鮮血！」他希望官員不要帶頭製造對立，並誠意邀請林鄭落區，在區內辦居民會，「唔好怕市民」，他在發言末段重申「五大訴求，缺一不可」，促政府予港人真普選。

喺大學裡面接觸好多同事，走嚟搵我，同我政見唔一定一樣，傾成個幾鐘頭，都話叫我想辦法點樣可以（立）《禁蒙面法》，似乎對一啲普通市民，佢認為呢樣嘢（沒有《禁蒙面法》）害咗好多年輕人。 經民聯立法會議員、九龍城區議員梁美芬在「對話會」上發言

方國珊表明支持設立獨立調查委員會調查修例風波，以及收回單程證審批權。（羅君豪攝）

丘文俊轟政府閉門造車



沙田區議員丘文俊發言時直指，對話會沒有現場直播，政府舉辦對話會的舉動非常虛偽，形容是閉門造車和「好唔要得」，反映特首和政府完全離地。丘文俊又批評，自六月九日以來，林鄭把學生和示威者處於社會的對立面，將標籤他們，做法完全不恰當，直斥「你（林鄭）都作為人哋阿媽，無可能係咁處理（修例風波）。丘文俊又斥，林鄭無視警隊濫權的情況，強調必須要追究警方濫權。

西貢區議員方國珊發言時慨嘆「香港好辛苦」，她提到自己在facebook直播亦被網民鬧「收皮」，她認為政府要放下身段和「捱鬧」，又說「（市民）講粗口咪（政府），就同佢哋講『唔好講粗口』囉！」她表明支持設立獨立調查委員會調查修例風波，以及收回單程證審批權。

民建聯東區區議員龔栢祥質疑政府為何不清拆連儂牆，認為這些連儂牆向一些不用電腦的長者「洗腦」。無黨派的灣仔區議員黃宏泰則說，年輕人雖高呼「五大訴求」，但稱當年輕人被問到五大訴求是甚麼時，卻「一個（訴求）都唔知係乜」，質疑年輕人「講口號就叻」，他又說經過這三個月後，終於明白為何外國要立《禁蒙面法》。

丘文俊（中）發言時指對話會沒有現場直播，政府舉辦對話會的舉動非常虛偽。（羅君豪攝）

林鄭月娥：多處理地區和民生事務是管治新風

林鄭月娥在「對話會」發表開場白，她先就對話會安排倉促致歉，林鄭感謝區議員抽空出席活動。她稱在過去三個月，香港出席一連串的示威、衝突和動亂，社會承受前所未有的群眾衝擊，面對主要的公共設施受破壞、街頭出現暴力，她相信在席的區議員與她的心情一樣，感到憂心、痛心和焦慮，她稱大家都希望香港能盡快走出困局，又說現在最逼切的是遏止暴力，重建社會的秩序。

林鄭表示，與部分管治團隊成員今天以真誠、深入態度與社會各階層和不同政見人士直接對話，希望聽到社會各階層聲音，令往後的工作做得更好，希望出席的區議員能在今天表達心中的不滿和看法。林鄭指出，今日的活動不是直接對話的其中一項，強調下星期會落區直接對話，她表示區議員是民意代表，希望透過兩小時的對話會，讓區議員就區內情況、社會現狀發表意見。

林鄭在總結發言時，點名回應在場的沙田泛民區議員，稱一國兩制是保持香港繁榮穩定最重要的原則，法治是香港最重要的核心價值，政府會繼續堅守這些原則，並更貼地與地區市民溝通。沙田區政五名區議員在林鄭離場時，高呼「你滿手鮮血」、「還政於民」、「林鄭落地獄」、「放過學生、放過後生仔」等口號。林鄭又表示，對話是四大行動的其中一個部分，她強調重視地區行政，過去未能很積極正面回應並非因「無心」，而是資源分配問題。

林鄭表示，建立對話平台後，將會更多聆聽市民意見，強調將會常常落區，多處理地區和民生事務，這是管治新風，她再次多謝各人出席是次對話會。

梁美芬發言時表示，她在城大接觸到很多同事，即使政見與她不同，也與她交談逾一小時，她稱無論是持不同政見的同事，也着她想辦法「搞《禁蒙面法》」。（羅君豪攝）

建制、泛民評價兩極 鄧家彪讚氣氛良好

建制、泛民對於對話會的評價兩極。工聯會離島區議員鄧家彪指，樂見今天對話會的氣氛良好，他提到有38名區議員得到發言機會，其中5人為民主派，反映若泛民更多人願出席，能有更多發言機會，他期望特首不只聆聽區議會意見，真真正正落區聆聽市民聲音。民建聯屯門區議員葉文斌則表示，本身擔心對話會會非常「形式主義」，但最終每名抽中的區議員能獲得3分鐘發言。

沙田區政趙柱幫批評，林鄭只在開場和結尾發言，又無回應民間其餘四大訴求，對於有建制派區議員在會上要求立《禁蒙面法》，趙柱幫認為做法只會令示威升級，將香港推向更危險的境地。區政成員黎梓恩批評，是次對話會顯然是予建制派和政府「圍爐取暖」，並非真正聆聽民意。有份發言的丘文俊不明為何在場人員阻止他直播，認為對話必需公開、透明，他又稱有南區建制派議員不敢在對話會發言，擔心因發言內容影響年底區選選情。

對話會場外場內逐格睇