【區議會選舉2019】六素人搶攻北角建制堡壘　盼平反北角負面印象

區議會選舉將於11月24日，全港目前只剩約6個選區為白區，選情非常激烈。其中在視為建制堡壘的北角、炮台山區，公民黨東區區議員鄭達鴻與六名積極考慮於當區出選的素人，組成「北炮同盟」，搶攻建制派老巢。 鄭達鴻指出，自北角白衣人襲擊事件發生後，街坊、學生出街也擔心人身安全，他斥當區建制區議員在襲擊事件前後「唔見影」，為社區和居民增添一份恐懼感。他續指北角、炮台山有不少中產和私人樓宇，認為若換上一批有作為的民主派區議員，會對當區的樓價帶來正面影響。 公民黨北角地區發展主任李予信更明言，希望打斷建制派和少數人在北角的壟斷，同時為港人對北角的負面印象平反。

鄭達鴻與六名積極考慮於當區出選的素人，組成「北炮同盟」。（吳倬安攝）

福建人傅佳琳因反修例運動「落區」

現屆東區區議會有35個議席，其中25席由建制派把持，只有10席的民主派多年來一直處於弱勢，此區更被形容為建制派的票倉，不過形勢或許於11月區選後出現變化。有「公民黨男神」之稱的鄭達鴻牽頭組成「北炮同盟」，聯同六名政治素人計劃搶攻北角、炮台山多個議席。

其中23歲的傅佳琳數月前開始在堡壘選區服務，積極考慮挑戰民建聯現任區選洪連彬。傳佳琳是福建人，家人亦有加入不同福建同鄉會，六月爆發的反修例運動，觸發她服務地區的決心，希望在自己長大的北角開展地區工作。

她提及近月接連在北角發生白衣人襲擊事件，認為不少響應的福建人被「保家衛族」的思想煽動。她稱「8.5」襲擊當天，自己拍攝期間亦遭白衣人搶電話和襲擊，事後與她政見不同的父親亦嘗試在福建同鄉的群組為她追尋「真兇」。

同樣23歲的仇栩欣於城市花園區服務，積極考慮挑戰現任當區區議員許清安。仇栩欣於炮台山從事銀行業工作，數月前她搬往城市花園居住，全程投入地區工作。上月11日，仇栩欣當晚在英皇道直播白衣人襲擊事件情況時，突遭防暴警拘捕，指她涉嫌襲警，她及後成功踢保，獲警方無條件釋放。仇栩欣表示，事件後發生後，不少街坊問候她的情況，有街坊看到她也「眼濕濕」，向她報以擁抱，使她非常感動。

李予信力阻「蔡蔡子」接棒

中大社工系畢業、人稱「公民黨余文樂」的李予信則積極考慮出選錦屏區，力阻港區人大代表、民建聯蔡素玉「接棒」予黨友洪志傑。李予信表示，自己作為註冊社工，服務社區是社工天職。服務北角接近一年的李予信明言，希望打破建制派和少數人在北角的壟斷，為港人對北角的負面印象平反。在炮台山服務的陳嘉佑表示，希望「北炮同盟」能產生協同效應，接觸更多街坊，為北角、炮台山的居民帶來新感覺，不再容許建制派自動當選。

鄭達鴻攻讀 PCLL 料一年後成見習大律師

鄭達鴻指出，白衣人襲擊事件發生後，街坊出街也擔心人身安全，畢業於張祝珊英文中學的鄭又指，有學生向他表達憂慮，擔心上學會被白衣人襲擊。他斥當區建制區議員在襲擊事件前後「唔見影」，為社區和居民增添一份恐懼感。他直指北角、炮台山有不少中產和私人樓宇，認為若換上一批有作為的民主派區議員，會對當區的樓價帶來正面影響。

去年剛完成法律博士課程的鄭達鴻繼續向其法律夢進發，現就讀一年制的PCLL.（法學專業證書課程），倘他能成功畢業並擔任見習大律師一年，便可正式晉身大律師行列。