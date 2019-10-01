【逃犯條例】路透社引消息：駐港解放軍增至逾萬人　作增緩之用

本港反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續不止，《路透社》昨日（30日）引述多名在港的外交人員稱，8月解放軍駐港部隊部署並非輪換（rotation），而是作增援之用（reinforcement），並指自反修例示威以來，中國軍方部隊數目已最少增加一倍。

路透社引述多名在港的外交人員，指上月解放軍部署並非輪換，而是增援。（資料圖片／張浩維攝）

政府新聞處上月發稿，提及解放軍駐港部隊8月29日完成進駐香港以來第22次輪換行動。逃次輪換行動是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》有關規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動，進港履行防務的官兵採取多口岸通關、多路機動、立體投送方式，從陸上深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸和海上、空中機動進港，進駐駐香港部隊營區。

《路透社》報道引述7名在港的亞洲及西方外交人員稱，輪換消息公布前後的數天，均沒有發現有駐港解放軍人員返回內地；有三名使節則說，自反修例示威以來，在港的內地軍事人員的數目培增（more than doubled in size），由原來的3千至5千人，增加至逾1萬至1.2萬人。另有5名使節稱，部分增派到香港的人員是武警。他們認為，有關部署並非輪換，而是作增援作用，相信中方現時在香港部署的解放軍及裝備規模，是有史以來最大。

就有關報道內容，中國國防部、國務院新聞辦公室、港澳辦、特首辦及解放軍駐港部隊均未有回應路透社的查詢，而警方發言人就回應稱，警隊有能力維持治安，並有決心恢復本港的公共安全。